مطار القاهرة يسمح بدخول القطريين إلى البلاد بتأشيرة مسبقة بدءا من اليوم

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وصلت خلال الفترة الماضية مجموعة من التعليمات إلى جوازات مطار القاهرة وكذلك مجموعة من الموانئ المصرية، وبناء لتلك التعليمات فقد بدأ اليوم تطبيق إجراءات التأشيرة المسبقة والتي تسمح بدخول القَطريين إلى البلاد.

حيث جاءت تلك التعليمات تفيد بضرورة أن يكون لدى الراكب الذي يحمل الجنسية القطرية تأشيرة قد تم منحها مسبقا وذلك للسماح له بالدخول إلى البلاد وفقا للتعليمات التي قد صدرت من قبل السلطات في صورة تعليمات جديدة تم البدء في العمل وفقا لها من اليوم وتطبيقها في مطار القاهرة الدولي.

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كما أن تلك التأشيرة التي يتم الحصول عليها مسبقا، تقوم السفارات المصرية في الخارج بمنحها لحاملي الجنسية القطرية ممن يودون السفر إلى مصر، كما وجاءت تلك التعليمات على جميع حاملي الجنسية القطرية عدا مجموعة من المستثنين من بينهم الطلاب القطريين الدراسِيين في الجامعات المصرية الحكومية وكذلك الأزواج والزوجات و أبناء وبنات المصريين.

حيث قامت السلطات بالسماح لهؤلاء بإمكانية الدخول إلى البلاد من خلال التأشيرة السياحية، كما وتمنحهم مدة 3 أشهر يجب أن يقوموا من خلال توفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.

و من مبدأ المعاملة بالمثل، أكدت السلطات المصرية على ضرورة تضمين تأشيرة مسبقة بالنسبة للجوازات الخاصة و الدبلوماسيين والمهمة القطرية، هذا ضمن التعليمات الجديدة التي صدرت من قبل المسؤولين في البلاد والتي سوف يتم العمل بها منذ إصدارها مباشرة.