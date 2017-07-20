القوى العاملة تعلن عن آخر موعد لعودة المصريين مخالفي نظام الإقامة من السعودية

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قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالتأكيد على أن آخر موعد لعودة المصريين الذين يعدون من المخالفين لنظامي الإقامة المقرر في المملكة العربية السعودية ونظام العمل بها إلى الأراضي المصرية هو قبل يوم الإثنين المقبل، حيث أكد سيادة الوزير على أن هذه المهلة قد تم تقديمها على غرار حملة “وطن بلا مخالف” وتعد آخر مهلة يتم تقديمها للمخالفين.

جدير بالذكر ورد أن السلطات السعودية قد قامت بالإعلان عن تمديد الحملة مغادرة المخالفين لأراضيها لمدة 30 يومًا على أن يكون أخر موعد مغادرتهم للمملكة هو يوم 24 يوليو الجاري، ليكون بهذا قد انتهت المدة التي قد منحتها المملكة بشكل كامل والتي كانت 90 يوما لمخالفي نظامي الحج والعمرة.

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قد جاء أن قرار المملكة كان قد صرح فى حق من مختلف الجنسيات حيث طالبت من جميع المخالفين أن يسرعوا في مغادرة السعودية إلى بلدانهم بشكل سلمي ومن تلقاء أنفسهم في تلك المدة، كما حذرت المملكة أن من يخالف هذا سوف يتعرض للآثار المترتبة على “بصمة مرحل” حيث يتم تطبيق عليه عقوبات وغرامات مختلفة تصل إلى 20 ألف ريـال سعودي كما يتم توقيف المخالفين حتى تسديدها.

من جهة أخرى أصدر السيد الوزير عدد من التكليفات الهامة والتي تخص مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، والتي توجد في السفارة والقنصلية المصرية والموجودة في مدينة الرياض ومدينة جدة لكي يتم متابعة أحوال السادة المصريين المخالفين في المملكة العربية السعودية والتأكد من سرعة مغادرتهم وتزيل العقبات لهم.