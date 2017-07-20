“محمد بدر” يتفقد سير العمل لإصلاح وصيانة طرق محافظة الأقصر

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قام محمد بدر محافظ الأقصر بجولته التفقدية اليومية ليتابع خطة سير العمل في صيانة وإصلاح طرق محافظة الأقصر، وشملت الجولة شوارع مدينة الأقصر التي رافقه فيها مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى وذلك ليتفقد خطة تحسين الطرق بالأقصر لتشمل الخطة تمهيد الشوارع إلى تصليح لسير المارة والسيارة والعمل على استكمال كل أعمال رصف جميع الشوارع بسبب ما أفسد هذه الشوارع بسبب توصيل المرافق وأعمال الحفر فيها.

وأشار محمد بدر في أثناء جولته التي قام بها على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطوات الخطة التي تم وضعها لتحسين سير الطرق والمرور في كل شوارع محافظة الأقصر، والعمل على ضبط منظومة المرور والنقل بمحافظة الأقصر بما يؤدي إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ومنع تكدس الطرق بالمواطنين عن طريق تخطيط الشوارع وتوسيعها، بالإضافة إلى إزالة أجزاء من الأرصفة.

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أما الشوارع الضيقة فسوف يتم إصلاحها عن طريق تركيب بلاط المسمى “انترلوك” الذي سيعمل على تجميلها بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور والسير بها.

وخلال جولة محمد بدر في محافظة الأقصر وبالتحديد في منطقة وسط الأقصر تفقد المحافظ عدد من الشوارع الضيقة بالإضافة إلى الشوارع الجانبية في عزبة أبو زينة ومنطقة الكبة والمنشية، كما زار تفرعات صلاح سالم وكليوباترا، وأكد المحافظ على ضرورة إصلاح الطرق ورصفها خصوصا الطرق الترابية والعمل على تطويرها عبر تركيب بلاط “انترلوك”.

ووجه المحافظ تكليف لمسؤول الطرق بإنجاز أعمال ترميمات في شوارع تفريعات أحمد عرابي، وشارع التليفزيون بالقيام بأعمال التنظيف في البداية تمهيدا لرصفها وتطويرها.

وأعلن مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى عن نجاح تمهيد الشوارع وتركيب بلاط “الانترلوك” في الشوارع التي تتسم بضيق المساحة والأزقة والحواري وظهر نجاح هذه التجربة من خلال أعراب المواطنين عن مدى سعادتهم بالشكل الجمالي للطرق والشوارع التي تم تركيبها ببلاط “الانترلوك”.

وأضاف أسعد مصطفى أنه تلقى العديد من طلبات الأهالي خصوصا من منطقة الحمارة بالإضافة إلى طلبات من مناطق أخرى هذه الطلبات مطالبة بإصلاح الشوارع باستخدام هذه النوع من البلاط لما يميزه من مظهر جمالي في الشوارع، وتعهد الأهالي بالحفاظ عليها.