“جامعة قناة السويس” تشارك في المعرض الدولي الثاني في مجال التعليم العالي

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تم افتتاح اليوم الخميس المعرض الدولي في دورته الثانية في مجال التعليم العالي الذي يقام بـ “مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات” في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتقوم جامعة قناة السويس بالمشاركة في المعرض الدولي في دورته الثانية في مجال التعليم العالي برعاية ودعم رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ممدوح غراب، و نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب الدكتور طارق رحمي، بالإضافة إلى مشاركة وفد مكون من الدكتور محمد عبد الجواد، ومشاركة الدكتور السيد باز الشعراوي، ومشاركة الدكتور أمير مهنا بالإضافة على مشاركة المعيدة فاطمة ممدوح محمد ليكون هذا الوفد الممثل لجامعة قناة السويس في المعرض الدولي في دورته الثانية في مجال التعليم العالي.

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ويعمل المعرض الدولي في دورته الثانية في مجال التعليم العالي ويستمر في أعماله لمدة يومي 20 و 21 من شهر يوليو الحالي بما يوافق يومي الخميس والجمعة، وتستمر أعمال المعرض الدولي في مجال التعليم العالي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، أن مشاركة جامعة قناة السويس في المعرض الدولي في دورته الثانية في مجال التعليم العالي والمؤتمر المقام على هامش المعرض يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها جامعة قناة السويس في مجال سياستها الجديدة للتسويق، والهدف من المشاركة في هذه المعرض هو تعريف المجتمع المصري بكليات جامعة قناة السويس المختلفة، وما تقوم به جامعة قناة السويس من خدمات مجتمعية تعمل وتساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية والتقدم المجتمعي.

وأشار ممدوح غراب أن الوفد المشارك في المعرض والمؤتمر الممثل لجامعة قناة السويس سيقدم الكثير من الكتب والمطبوعات الورقية والأقراص الإلكترونية المدمجة ليتم التعرف على جامعة قناة السويس والتعرف على تحتويه الجامعة من كليات مختلفة وأقسام عديدة ومتنوعة بالإضافة تقديم جامعة قناة السويس لبرامج مميزة من خلال المطبوعات.