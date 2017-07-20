الأزهر يدرس قرار توحيد نسب القبول بجميع الكليات علي مستوى الجمهورية

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أشار مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر الدكتور”هاني حرب” أن الجامعة تدرس قرار توحيد نسب القبول بجميع كليات جامعة الأزهر علي مستوى الجمهوري، وعلي صعيد اخر قرر المجلس الأعلي للأزهر توحيد نسب القبول بكليات الجامعة علي مستوي الجمهورية وبالأخص كليات طب بنين وبنات علي مستوى الجمهورية، وأضاف الدكتور هاني حرب أن الهدف من توحيد نسب القبول بكليات جامعة الأزهر هو تقليل نسبة الاغتراب، ولأن ذلك سوف يؤدي إلى دخول كل طالب أقرب كليه له بحيث تنتطبق عليه الشروط وتكون الكلية في نطاق سكنه.

هذا وقد أعلن مدير التنسيق الإلكتروني بالازهر أن توحيد نسب القبول سوف يؤدي أيضا إلي توحيد الحد الأدني للقبول بالكليات المناظرة علي مستوى الجمهورية مثل كلية الدعوة الإسلامية بالمنوفية سوف تكون لها نفس درجة القبول بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة وهكذا علي باقي الكليات، وأنه بعد أن تم غلق باب تسجيل الرغبات سوف يتم ترشيح الطلاب دون أن يتم توحيد النسب وبعد ذلك سوف يتم التوحيد ومعرفة إذا كان هناك معوقات أم لا.

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الجدير بالذكر أعلن رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية أن نظام تحسين المجموع فى الثانوية الأزهرية تم إلغاؤه منذ فترة طويلة، وتحسين المجموع هو حصول الطالب علي مجموع منخفض فكان يحق له دخول الامتحانات مرة أخرى بدعوى تحسين المجموع ولكن تم إلغاء هذا القرار، وقد قرر رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية أن قرار الرسوب المطبق علي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لم يتم إلغاؤه بمعنى أن الطالب الذي يرسب في أكثر 5 مواد لا يحق له دخول امتحانات الدور الثاني ويعتبر راسباً وسيؤدي الامتحان في العام المقبل في المواد التي رسب فيها فقط، وطالب رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية طلبة الأزهر بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تم إثارتها كل فترة والعودة لقطاع المعاهد الأزهرية للتأكد من صحة الأخبار حرصا وخوفا علي مستقبلهم.