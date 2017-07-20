إصدار تعليمات لرؤساء المراكز والأحياء لمتابعة المشروعات الجارية بأسيوط

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أعلن محافظ أسيوط ياسر الدسوقي عن صدور تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية التي يتم تنفيذها بكل مراكز التابعة لمحافظة أسيوط، والعمل على حل أية معوقات تواجه سير المشروعات وإيجاد الحلول الواجبة والسريعة بما يتضمن معايير الجودة لتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى العمل على سرعة تنفيذ المشروعات الجارية في الوقت المحدد لها.

وقام رئيس مركز ومدينة ديروط العميد علاء عبد الجابر بزيارة تفقدية لأعمال بناء مباني تابعة للمدارس التي يتم بناؤها حديثا في مركز ديروط، كما قام أيضا بزيارة تفقدية للمستشفى المركزي ومتابعة خدمات القطاع الصحي بديروط، والعمل على حل أهم المشكلات التي تواجهه والعمل على إيجاد الحلول لها، لتوفير الخدمات الصحية المتميزة مركز ديروط.

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وأعلن علاء عبد الجابر أنه تم تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، ومدرسة رفاعة الطهطاوي للغات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين، بالإضافة على مدرسة أبو جبل الابتدائية، حيث تم العمل على إنشاء مبنى تعليمي جديد في مدرسة رفاعة الطهطاوي للغات ليضم ثلاثة عشر فصل دراسي جديد.

كما يتم إنشاء مبنى جديد أيضا بمدرسة أبو جبل الابتدائية ليضم سبعة عشر فصل دراسي جديد، بالإضافة على إنشاء مبنى جديد يضم اثني عشر فصل دراسي جديد بمدرسة فاطمة الزهراء وأوضح أن هناك متابعة بصفة دورية ومستمرة من السكرتير العام لمحافظة أسيوط المهندس محمد عبد الجليل على مدار الأربع وعشرين ساعة لكل الأعمال التي تتم في مركز ديروط والعمل على حل كل العقوبات التي تواجه آلية العمل على تطوير المحافظة.