الجيزة تعمل على إزالة كل الصعوبات التي تواجه مشروع محور الملك عبد الله

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خاطب محافظ الجيزة اللواء محمد الدالي رؤساء الأحياء التي يمر بها مسار محور الملك عبد الله بإزالة كل أنواع الصعوبات التي تقف حائلا أمام تنفيذ المحور تمهيدا لبداية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المحور حيث يبدأ المحور من روض الفرج ويصل نهايته عند جامعة القاهرة ويصل طوله حوالي تسع كيلو مترات من إجمالي طول خمسة عشر كيلو متر للمحور.

ووفق ما صرح به نائب محافظ الجيزة اللواء علاء الهراس أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي تمت على مدار الأسبوع مع كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ محور الملك عبد الله والعمل على إزالة وتذليل كل العقبات بالتعاون مع جميع الأطراف مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من خطة تحديد مسار محور الملك عبد الله، كما أعلن عن إجراء في الفترة الحالية التنسيق عن تعديل مسار المرافق العامة من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وخطوط غاز طبيعي.

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كما أشار علاء هراس على تكليف مركز معلومات شبكات المرافق العامة بمحافظة الجيزة بتدقيق الخرائط الخاصة بالشبكات بمسار محور الملك عبد الله.

وصرح علاء هراس على أهمية محور الملك عبد الله الذي سيحدث فرق كبيرة حيث يمثل طفرة في الناحية المرورية داخل محافظة الجيزة حيث سيؤدي على تسيير عمليات المرور وتيسيرها وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري على محور المريوطية كما سيحدث تأثير في الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم والعمل على ربط هذا الشارع بمحور روض الفرج بالإضافة إلى ربطها بمحطات مترو الأنفاق لتسيير الحركة المرورية به.