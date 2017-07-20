استنفار أمني بالجيزة تحسبا لوقوع عمليات إرهابية من “حركة حسم” للأخذ بالثأر

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قامت مديرية أمن الجيزة بالإعلان عن حالة من الاستنفار الأمني وزيادة إجراءاتها الأمنية في الفترة القادمة، تحسبا لوقوع أي عمليات إرهابية قد تحدث خلال الساعات القادمة بعد أن وردت إلى المدرية معلومات مؤكدة كان مفادها أن حركة “حسم” الإرهابية تستعد حاليًا تنفيذ عدد من العمليات من أجل الانتقام والأخذ بالثأر بعد أن تمكنت قوات الأمن من مقتل عدد من عناصرها الإرهابية في العمليات الأخيرة بالبلاد.

قامت الأجهزة الأمنية في الأيام القليلة السابقة بتنفيذ عدة ضربات قوية ضد الإرهابيين حيث تمكنت من إحباط عدد من مخططاتهم كما تمكنت من مقتل 4 من عناصر منهم وذلك في كلاً من بأكتوبر والبدرشين، كما تمكنت من قتل اثنين آخرين كانوا في محافظة القاهرة.

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قام مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقى، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء إبراهيم الديب، بالإشراف بشكل مباشر على كافة بنود خطة تأمين الأكمنة التي قد أقرتها الوزارة وخاصة الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة والتعامل مباشرة عند وقوع أعمال إرهابية، كما تم إصدار أوامر خاصة من أجل إلزام الضباط والأفراد حاليًا بجميع المناطق بالعمل على ارتداء الصديرى الواقى المقرر لهم، بالإضافة إلى التأكد من توسيع دائرة الاشتباه بالمنطقة.

كما تقرر أن يتم تغيير خط سير الأقوال الأمنية المعتاد في تلك الفترة حتى لا يكونوا هدف سهل أمام الخلايا الإرهابية.

وقد صدرت بعض التعليمات إلى الضباط والأفراد بعدم نشر الصور الخاصة بهم وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا ذكر الأماكن التي اعتادوا على التردد عليها.