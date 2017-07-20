عاجل.. تنفيذ حكم اغلاق استوديوهات “قناة الحياة” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

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صرحت بعض المصادر الأمنية رفيعة المستوى منذ قليل أنه قد قامت قوة أمنية تابعة إلى قطاع تنفيذ الأحكام التابعة إلى مديرية أمن محافظة الجيزة بالإضافة إلى بعض رجال الأمن التابعين إلى مباحث قطاع أكتوبر بالتوجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وتنفيذ الحكم الصادر بشأن غلق استوديوهات التصوير التي تخص “قناة الحياة” الفضائية والتي كانت مقررة لها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في إطار تنفيذهم إلى الحكم الصادر ضدها.

ورد أن قوة أمنية كانت تحت إشراف السيد مساعد وزير الداخلية التابعة إلى قطاع أمن الجيزة، اللواء هشام العراقي، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء إبراهيم الديب، كما أنها برئاسة السيد مفتش مباحث قطاع أكتوبر، العقيد عمرو البرعي.

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بالإضافة إلى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، المقدم مروان مشرف، وبرفقتهم كلاً من الرائد أحمد راغب والرائد أحمد السويركي معاوني مباحث القسم، قد قاما مساء اليوم بغلق الاستديوهات التي تخص قناة الحياة الفضائية كما تم تمكين قناة النهار الفضائية من التحفظ علي هذه الاستديوهات بشكل رسمي.

أكدت المصادر في تصريحاتها على أن القوات الأمنية قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تنفيذ الحكم القضائي الذي قد صدر رسميًا ضد قناة الحياة الفضائية وايضًا ضد رئيسها السيد البدوي والذي كان في صالح قناة النهار الفضائية والذي كان يخص المديونية المالية التي قد قررتها المحكمة ضد الحياة ولكن لم تقم القناة بتسديدها.