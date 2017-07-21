عاجل..استشهاد مجند وأصابة ثلاثة أخرين فى هجوم أرهابى بالفيوم

Advertisements

صرحت وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتورة “آمال هاشم” إن أحد المجندين لفظ أنفاسه الأخيرة منذ وقت قليل واستشهد إثر هجوم إرهابي بالطريق الدائري، ولاقى المجند ربه أثناء إجراء الإسعافات الأولية له، وقامت الجهات المعنية بنقل المصابين الآخرين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

ووقع الهجوم على إحدى سيارات الشرطة والتى كانت فى طريقها إلى مركز شرطة “إطسا”، واستهدافها 3 ملثمين يستقلون دراجة بخارية بعد أن أوقفوها وقاموا بفتح النيران عليهم بشكل مكثف، ما أسفر عن تعرض كل من كان بالسيارة لإصابات، لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العام بالفيوم، وتم نقل المصابين الثلاثة الآخرين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.