أخبار الطقس اليوم الجمعة 21/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الجمعة إنه يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى يصل إلى محافظات ومناطق شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على مختلف مدن ومحافظات جنوب الصعيد وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً.

صرح خبراء الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب وجود الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد حيث حذر الأرصاد السائقين من القيادة في تلك الفترة كما ورد أنه يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والسبح المتوسطة على عدد من مناطق السواحل الشمالية.

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وقد أكد بيان الأرصاد أن حركة الرياح من المتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة ثم تتغير وتصبح خلال اليوم معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية فقد جاءت في بيان الارصاد الجوية كالتالي:

القاهرة 25 34

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

بلطيم 25 32

العريش 22 31

الطور 24 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

مرسى علم 29 37

نخل 21 33

طابا 22 34

الغردقة 30 37

شرم الشيخ 29 37

سيوة 24 34

رأس سدر 25 33

رفح 21 30

كاترين 19 31

أبوسمبل 26 38

المنيا 24 35

الفيوم 25 35

سوهاج 25 37

أسيوط 23 35

وسط الدلتا 24 34

نويبع 27 35

قنا 27 37

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

شلاتين 28 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 39

السلوم 21 30.