وزارة الإسكان تكشف عن “الإعلان التاسع” للوحدات السكنية فى 22 محافظة بالإسكان الاجتماعى

Advertisements

ورد أن وزارة الإسكان والمرافق قد قامت بالإعلان عن طرح عدد من الوحدات السكنية الجديدة في الآن التاسع لها، حيث أكدت وزارة الإسكان في أحدث تصريحاتها الصادرة خلال اليوم الجمعة، أنه قد تم كشف الستار عن الإعلان التاسع الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد والذي من المقرر أن يتم إقامته فى 22 محافظة مختلفة من محافظات مصر.

من جهة أخرى قد جاء في الإعلان الرسمي الذي يعد التاسع بخصوص وحدات الإسكان التابعة إلى الوزارة أنه من المقرر أن يتم فتح باب حجز الوحدات السكنية الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية حيث يتم استقبال طلبات الحجز من جميع المصريين الراغبين في الحصول على هذه الوحدات السكنية وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة كما أقرتها وزارة الإسكان في بيانها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل بجميع أنحاء الجمهورية.

Advertisements

وقد خرجت بعض المصادر المطلعة التابعة إلى وزارة الإسكان أن الوزارة قد أكدت على أن الوحدات السكنية التي من المقرر أن يتم طرحها في مطلع الشهر المقبل بعدد من المحافظات المصرية سوف تكون مساحتها حوالي 90 مترًا وأنها تمتاز بكونها كاملة التشطيب عند التسليم من قبل الوزارة، كما أكدت وزارة الإسكان أن هذه الوحدات سوف يتم تسليمها إلى السادة العملاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام بعد الحجز.

جدير بالذكر أنه فيما يخص الإعلان الثامن كانت وزارة الإسكان قد سبق لها وأن قامت بطرحه والإعلان عنه بشكل رسمي في فعاليات العام الماضى، حيث أكدت الوزارة أن الإعلان قد تضمن نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف المناطق والمدن الجديدة، حيث أكدت الوزارة في حينها أن الإعلان الثامن يعد الإعلان الأكبر والأضخم من جميع الجهات فى تاريخ وزارة الإسكان التي قد أعلنت فيها عن وحدات سكنية.

تقوم وزارة الإسكان بشكل دائم في السعي وراء حل مشكلة وأزمة الإسكان في مصر عن طريق طرح الوحدات السكنية الجديدة في جميع المحافظات المصرية حيث تقوم الوزارة باستغلال الأراضي في المدن الجديدة وتقوم ببنائها بوحدات سكنية جديدة بمساحات مختلفة وبأسعار متفاوته وحتى الشروط تختلف دائمًا على حسب نظام التعاقد ورؤية الوزارة سواء مع المقيمين داخل مصر أو خارجها.