الإسكان تعلن رفع مقدم حجز وحدات الإعلان التاسع لـ11 ألف جنيه

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أصدرت وزارة الإسكان، قرار بزيادة مقدم حجز وحدة الإسكان الاجتماعى فى الإعلان التاسع إلى 11 ألف جنيه بدلا من القيمة المحدد مسبقا وقيمته 9 آلاف جنيه،كما قرر صندوق الإسكان الاجتماعى، زيادة قيمة الشقة إلى مبلغ 184 ألف جنيه، بدلا من مبلغ 154 ألف.

هذه الزيادة فى الأسعار نتيجة الارتفاع الهائل فى أسعار مواد التشييد والبناء والسبب فى ذلك تحرير سعر الصرف، أو ما يطلق عليه تعويم الجنيه، ويحتوي الإعلان التاسع على وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 90 مترا داخل عدد 22 مدينة جديدة ومحافظة .

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولى”، بالإعلان عن فتح باب الحجز من خلال الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى، وبناء عليه سوف يتم طرح وحدات سكنية فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة وهى عبارة عن “3 غرف نوم وصالة، تصل مساحة الوحدة السكنية المطروحة بالاعلان إلى 90 م2″، فى مراحل التنفيذ الأخيرة فى عدد 22 محافظة، بطريقة نظام التمليك للوحدات السكنية.

ذكر الدكتور “مصطفى مدبولى”، أنه سوف يشتري الراغبين فى التقديم كراسة الشروط عن طريق مكاتب البريد الموجودة بكل المراكز والمدن، اعتبارا من يوم السبت الموافق 12/ 8/ 2017 ويستمر التقديم حتى نهاية فترة التقديم، ويبدأ حجز الوحدات السكنية من يوم الأحد الموافق 20/ 8/ 2017 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 2017.

صرح نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المهندس”صلاح حسن”، عن أهم الشروط للتقديم قائلا: “يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمقيمين بها والمرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة”، وأضاف سيادته عن أصحاب الأولوية من بين المتقدمين وطريقة التخصيص: “على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، وسوف يتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية”.

أكمل سيادته تصريحه عن تنفيذ الأولوية فى حالة ارتفاع عدد الطلبات عن الوحدات الموجودة بالفعل، وفقا للآتي: “المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول”، أما الأولوية على حسب السن فقال: “الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً”، أما بالنسبة للمتزوج فتكون الأولوية لصاحب السن الأصغر، ثم الأعزب وتكون الأولوية للأصغر فى العمر.