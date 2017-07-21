وزارة الخارجية المصرية تحذر إسرائيل من الاستمرار في أعمال التصعيد ضد الفلسطينيين و تطالب بالتوقف الفوري

Advertisements

قامت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان اليوم الجمعة طالبت من خلاله إسرائيل بالتوقف عما تقوم به في حق الفلسطينيين والمسجد الأقصى من أعمال عنف وتصعيد أمني ضد الكثير منهم.

و قد أضافت وزارة الخارجية المصرية في البيان أن ما تقوم به إسرائيل من تصعيد سوف يؤدي إلى تداعيات كثيرة وهو ما تقلق مصر بشأنه خلال الفترة القادمة، هذا وأعربت عن الحزن والأسى الذي أصاب البلاد جراء وقوع العديد من القتلى والجرحى من أبريَاء من الفلسطينيين جراء استخدام العنف من قبل إسرائيل.

Advertisements

هذا وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة قيام إسرائيل بحفظ حق الفلسطينيين في أداء الشعائر الدينية بكل أمان وحرية وضرورة تقديم كامل الاحترام للقدسية التي تتمتع بها الأماكن الدينية، هذا بجانب تجنب استخدام الإجراءات التعسفية والقيود ضد الفلسطينيين إذ أن مثل تلك التصرفات تشعل مشاعر الاحتقان في نفوس الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية بأكملها.

كما وطالبت وزارة الخارجية المصرية في نهاية البيان إسرائيل بضرورة اللجوء إلى العقل منعا للانجراف الذي من الممكن أن تمر به الأوضاع وتؤدي إلى مستنقع صعب الخروج منه، هذا والذي من الممكن أن يقضى على كافة الإجراءات التي تتم للوصول إلى مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي و التي من شأنها أن تصل بالطَرفين إلى حل نهائي و تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وجاء هذا البيان جراء الأحداث التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين خلال الفترة الأخيرة.