مصر وروسيا في محاولة لإعادة الرحلات الجوية

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قام “فاليري أوكُولوف” نائب وزير النقل في روسيا خلال تصريحاته، أنه يوجد خلال الفترة الأخيرة استئناف للكثير من التفاعلات والاتصالات بين كلا من مصر وروسيا، وجاء هذا في محاولة لعودة الرحلات الجوية بين البلدين من جديد.

هذا و قام الجانب الروسي خلال الفترة الماضية بإعادة الكثير من الاتصالات مع مصر مرة أخرى في محاولة من قبل البلدين لإعادة تفعيل التعاون من جديد، هذا خاصة مع اقتراب الموسم السياحي في مصر.

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هذا وأضاف نائب وزير النقل في روسيا أن روسيا لن تقوم بإعادة النظر مرة أخرى في إتفاقية أمن الطيران بين القاهرة وموسكو، و قد جاءت مجموعة من الأخبار من قبل الجانب المصري خلال الفترة الماضية بأنّ مصر تقوم بالنظر في المطالب المقدمة من جانب روسيا، إلا أنه لم تتلقى روسيا أي ردود رسمية بخصوص هذا الشأن من قبل مصر.

كما أضاف أوكُولوف بأن مشروع الاتفاقية بين مصر وروسيا لم يتم إعادة النظر فيه من قبل روسيا وذلك لمروره بكافة مراحل التوافق بين البلدين ولعَدم تغيير صيغته واستمرارها على الوضع الذي كانت عليه.

كما أن الجانب الروسي مازال يحمل العديد من المطالب التي تتعلق بتوفير الأمن في مطارات القاهرة من قبل الجانب المصري إلا أن الطابع الفني الذي تتمتع به مصر فريد من نوعه، هذا وقد ختم التصريحات التي قام بها أن روسيا لديها العديد من الأسباب التي دفعتها إلى الجزم بأن مصر ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات التي تحملها روسيا.