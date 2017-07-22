مصر لمجلس الأمن: ليس من المقبول على ألا تحاسب قطر على دعمها للأرهاب

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صرح “عمرو أبو العطا” مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه يتهم قطر بأتباع سياسة “داعمة للإرهاب” تتعارض تماماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جهود مكافحة الإرهاب، وأضاف أن استمرار”عدم مراجعة ومحاسبة مجلس الأمن الدولي لقطر” ما هو إلا “وضع مشين”.

وقال “أبو العطا” خلال كلمته التى ألقاها أمام جلسة التصديق على قرار الولايات المتحدة بتطوير منظومة لجنة عقوبات “داعش” و”القاعدة”، أن مصر تشدد على أن “النظام الحاكم في قطر ينتهج سياسة داعمة للإرهاب بمساعدته ودعمه مادياً ودعمه بالسلاح وجعل أرضه ملاذ آمن و بالتحريض للإضرار بدول أخرى كما يحدث فى ليبيا أو سوريا أو العراق أو في دول أخرى”، وجاء ذلك وفقا لما نقلته الوسائل الإعلامية .

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وأضاف “أبو العطا” أن مصر ترى بأن “المصالح الاقتصادية واختلاف المعتقدات السياسية قد تقف دون محاسبة قطر من جانب مجلس الأمن الدولي على ما تنتهجه وهو ضد قرارات المجلس” واستطرد حديثه بأنه لا يمكن التماشي مع هذا الحال الذي وصفه بـ”المشين”.

واستنكر “ابو العطا” ، “الحالة العامة الغالبة فى ظل الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن والتي لابد من وجودها لتفعيل قرارات المجلس والتصدي لأي انتهاك أو أفعال ضد الأعراف الدولية ” .

وتحدث “أبو العطا” عن أنه حتى وان كان هناك جهود لمكافحة الإرهاب فعّالة يجب اتباع “أسلوب شامل” لمكافحة الإرهاب فى اى مكان فى العالم، بالإضافة إلى حتمية “الوقوف أمام كل الطرق المؤدية للإرهاب دون استثناء” .

وتابع أبو العطا: “أما النقطة الثانية التي نريد الاهتمام بها، والتي نشعر بها بصورة كبيرة منذ بدء عضويتنا في مجلس الأمن، فهي التشديد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب بشكل كامل وسريع، وحتمية وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تخضع أو تنفذ هذه القرارات ” .

وأردف أنه ” ليس من المقبول نهائياً أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن بالتصديق على قرارات من شأنها بناء الإطار القانوني والعملي للتصدى للإرهاب، أن نجد الأنظمة الحاكمة لقلة من الدول تقابل هذا العمل بالهدم والعمل على إفساده، عن طريق الاستمرار فى الانتهاكات المستمرة لقرارات المجلس بشكل واضح وعلى مرأى الجميع دون أية حياء أو محاسبة من أحد” .