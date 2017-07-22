أخبار الطقس اليوم 22/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر صباح اليوم عن توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص حالة الطقس اليوم على جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية أنه من المتوقع أن يستمر اليوم السبت خلال ساعات النهار طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب محافظات ومناطق شمال البلاد حتى يصل من خلال رحلته إلى محافظات شمال الصعيد كما ورد ان خبراء الارصاد يتوقعون أن يظل خلال اليوم طقس شديد الحرارة على أغلب مدن ومناطق جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار لتكسر الموجة الحارة مع دخول ساعات الليل و يصبح الطقس لطيفا ليلاً.

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية قي ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية من البلاد.

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وقد أكد الأرصاد في بيانها أنه بالنسبة لحركة الرياح خلال اليوم يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة كما ورد أن هناك احتمالية أن تنشط حركة الرياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال اليوم في تلك المنطقة.

وعن حالة البحر المتوسط أكد خبراء الهيئة أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج خلال اليوم فيه ما بين متر ونصف الى مترين، أما عن حركة الرياح المتوقعة عليه سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر يتوقع أن يكون معتدلة ثم يتغير ويصبح مضطرب ويؤثر هذا على حركة الموج حيث ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين الى مترين ونصف، أما عن حركة الرياح المتوقعة سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم السبت الموافق 22/7/2017 على محافظات ومدن مصرالمختلفة، ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية انها كالتالي:

الصغرى العظمى

مطروح 23 31

بلطيم 25 31

القاهرة 25 35

الإسكندرية 24 30

نخل 21 36

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

الغردقة 28 37

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 22 33

سيوة 25 37

طابا 24 36

الطور 26 34

مرسى علم 29 35

أبوسمبل 25 40

شرم الشيخ 29 38

رفح 21 32

كاترين 19 34

سوهاج 27 38

المنيا 24 35

الفيوم 25 35

رأس سدر 25 35

شلاتين 29 40

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 24 37

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

نويبع 27 37

حلايب 30 36

الوادى الجديد 24 39

السلوم 21 31.