اليوم: افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وأهم المعلومات عن تلك القاعدة

Advertisements

اليوم يفتتح الرئيس المصري والقائد الأعلى للقوات المسلحة سابقا” عبد الفتاح السيسي” قاعدة محمد نجيب العسكرية بحضور عدد كبير من أمراء ورؤساء الدول العربية والدولية، كما يضم حفل الافتتاح تكريم خريجي الدفعة الجديدة من طلبة الكليات العسكرية.

و في إطار خطة الدولة الاستراتيجية، فإن السيسي سيقوم بافتتاح عدد 3 معسكرات تابعة لمناطق الجيوش الميدانية، ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من تصريحات المصادر فإن قاعدة محمد نجيب تتميز بالآتي:

Advertisements

تعتبر قاعدة محمد نجيب ثاني قاعدة يتم انشَائها في مصر بعد القاعدة العسكرية التي تم انشَائها في عام 1993 في منطقة الحمام، لذا فإن قاعدة محمد نجيب تعد خلف لقاعدة الحمام العسكرية.

جاءت الخطة لإنشاء تلك القاعدة العسكرية في تلك المنطقة تحديدا لتوفير الحماية الأمنية للحدود الغربية وحقول البترول بجانب مهمة تأمين محطة الضبعة النووية التي يتم انشَائها خلال الفترة الحالية.

تضم القاعدة نحو 1155 منشأة ويصل طول الطرق نحو 72 كم و التي تم توسيعها، و تحتوى تلك القاعدة على عدد 8 بوابات داخلية للوحدات بالإضافة إلى 4 بوابات رئيسية.

كما و تحتوي القاعدة العسكرية على فوج تبلغ سعته حوالي 451 من النواقل الحديثة التي تقوم بنقل الدبابات، كما أن القاعدة بها مجمع خاص بميادين التدريب التخصصي والبالغ عددهم نحو 72 ميدان.

هذا بجانب استخدام القاعدة لمجموعة من أحدث النظم التابعة لمُقلدات الرماية والتي تستخدم في مجمع ميادين الرماية الإلكترونية، وتحتوي القاعدة على عدد من المدن السكنية لضباط الصف والضباط وهم مدينتين.

كما وتحتوي القاعدة على عدد مبنيين مجهزين لإيواء الجنود على درجة عالية من التَطوير و الكفاءة بطاقة تصل إلى 1000 فرد، بجانب قاعة المؤتمرات التي تتسع لعدد 1600 فرد وتم انشَائها بحيث تكون متعددة الأغراض.

و تشمل القاعدة أيضا مسجد كبير يضم نحو أكثر من 2000 مصلي، بالإضافة إلى القرية الرياضية التي تم انشَائها والتي تضم ملعب كرة قدم وصالة رياضية مغطاة.

و تشمل القاعدة بجانب المعدات التي تم ذكرها عدد 50 وحدة من وحدات الطاقة الشمسية و مزرعتين واحدة منهم تقوم على مساحة 1600 فدان يتم زراعة النباتات الموسمية فيها بينما تقوم الأخرى على مساحة 379 فدان ويتم زراعة الأشجار المثمرة فيها.