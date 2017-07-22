“الداخلية” تدشين أتوبيسات مكيفة ومجهزة لنقل السجناء

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أظهر النواب المصريين إشادته بتوفير أتوبيسات مكيفة ومجهزة لنقل و ترحيل السجناء والمرحلين بالإضافة إلى تجهيز هذه الأتوبيسات بأحدث التكنولوجيات والتقنية، وهذا كله تبعا للمواصفات والمعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان، وتم تدعيم مديرية أمن السويس بهذه الأتوبيسات.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الكومي أن استحداث وزارة الداخلية الأتوبيسات المكيفة التي تم تزويد مديرية أمن السويس بها لترحيل السجناء والمرحلين، حيث تعد هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية رد قوي على ما يتم إثارته من انتهاكات الشرطة المصرية لحقوق المساجين والتي تؤثر على سمعة الدولة المصرية على النطاق الداخلي والنطاق الخارجي.

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كما أضاف النائب محمد الكومي أن تزويد مديريات الأمن بهذه الأتوبيسات المكيفة لنقل المرحلين والمساجين تأتي جزء من خطة العمل التي تنتهجها وزارة الداخلية المصري لتحسين الملف الخاص بحقوق الإنسان الخاصة بحقوق السجناء بالإضافة إلى تقديم الرعاية الشاملة والكاملة للسجناء، وأشار النائب في حال استمرت وزارة الداخلية في خطتها الحالية سيتم وضع مصر على مصاف الدول المتقدمة فيما يختص بملف حقوق الإنسان.

واقترح النائب محمد الكومي على وزارة الداخلية أن تستمر في خطتها الحالية في مجال حقوق الإنسان، كما طالبهم بالعمل على تعميم خطة الأتوبيسات المجهزة الحديثة ليس فقط في مديرية أمن السويس.

وأثنت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة سلاف درويش بما قامت به وزارة الداخلية من تدشين أتوبيسات مجهزة ومكيفة لنقل السجناء والمرحلين بدل من عربيات الترحيلات، وأضاف أن هذه الخطوة تعد هامة لصالح كبار السن والمرضى من السجناء.

وأشارت النائبة سولاف درويش على أن توفير الأتوبيسات المكيفة تم تطبيقه في الوقت المناسب في ظل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في فصل الصيف.

أما عضو لجنة حقوق الإنسان وأمين العاصمة بحزب مستقبل وطن النائب حسين أبو جاد، أشار على حرص وزارة الداخلية المصرية بتطبيق سياسة العقاب بمفهوم حديث موضحا على أن الوزارة تعمل على احترام حقوق الإنسان وتوفير كل سبل الرعاية للسجناء والمحتجزين على ذمة القضايا المختلفة.