“مصطفى مدبولي” يتفقد مشروع “شركة المقاولون العرب” بمدينة العلمين الجديدة

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أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس إمام عفيفي، أن وزير الإسكان مصطفى مدبولي قام بزيارة تفقدية مشروع الأعمال البحرية وحماية الشواطئ البحرية التي تقوم شركة المقاولون العرب على تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، حيث يهدف المشروع إلى تشكيل حدود للجزر خارجية داخل البحيرة.

بالإضافة إلى تبطين الجزر بعمل طبقة تعمل على تدعيمها من خلال الفلتر والأحجار، بالإضافة على حماية الشواطئ البحرية للجزر، وجوانب البحيرة عن طريق تكسيات من الدبش والحجارة، وإقامة حواجز ورؤوس بحرية لكي تعمل على المحافظة على الشواطئ تكون بأطوال متفاوتة، بالإضافة على حماية الشواطئ المجاورة من الترسيب والنحر، ومن جهة أخرى تعمل على حماية مداخل البواغيز التي تعمل على تجديد مياه البحيرات.

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وتقوم شركة المقاولون العرب في الفترة الحالية بالعمل على تشكيل مسارات الجزر بالإضافة على الطرق الخدمية التي تلزم تنفيذ الأعمال مع توفير حماية الميول الجانبية على الطرق الداخلية بمدينة العلمين الجديدة والتي يصل ارتفاعها في بعض الأحيان عن اثنين متر.

أما بالنسبة لأعمال البنية الأساسية بمدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى أعمال المرافق العامة بها أعلن مهندس بشركة المقاولون العرب إمام عفيفي، أن وزير الإسكان مصطفى مدبولي قام بزيارة تفقدية لأعمال المرافق العامة التي تتم بمدينة العلمين الجديدة والتي تتمثل في شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى شبكات صرف مياه الأمطار.

كما تفقد أيضا شبكات المياه، وشبكات الحريق، وشبكات التغذية، وشبكات الري، وشبكات الكهرباء، وشبكات الاتصالات التي تشتمل على غرف محولات الاتصالات وشبكات الموزعات التي يتم إنشاؤها في الفترة الحالية بمناطق متفرقة في مدينة العلمين الجديدة، كما يتم في الفترة الحالية أيضا إنشاء محطات الرفع.

وأشار المهندس إمام عفيفي أن ما تقوم به حاليا شركة المقاولون العرب في هذه المشروع في مدينة العلمين الجديدة وما يتم إقامته وبناءة وصفا له بأنه: “أن ما يجري على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة في الوقت الراهن يمثل ملحمة للبناء والتعمير، ينفذها رجال شركة المقاولون العرب من إداراتها المختلفة”، ويعد مشروع مدينة العلمين من المشروعات الكبيرة التي يتم إنجازها في الوقت الحالي.