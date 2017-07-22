عاجل.. قرار بإغلاق مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية

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خرجت بعض المصادر الملاحية التابعة إلى مطار القاهرة الدولي، مؤكدة على أنه قد تم تحويل جميع الرحلات القادمة في الوقت الحالي إلى مطار برج العرب الدولى و المقررة طبقًا لجدول المطار إلى مطار القاهرة الدولي.

ورد أن السبب وراء هذا اغلاق المجال الجوى الخاص مدينة الإسكندرية أنه قد تم في إطار استعداد الجهات الأمنية لبدء عدد من العروض العسكرية والعروض الجوية الخاصة والتي تم التأكيد عليها ضمن فعاليات حفل التخرج المجمع الذي تقيمه الكليات العسكرية والموجود خلال مدينة الحمام التي تتبع قاعدة محمد نجيب العسكرية.

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أكدت بعض المصادر الهامة على أنه قد تم إصدار إعلان هام وعاجل إلى جميع الطيارين التابعين إلى شركات الطيران العاملة والتي تتبع مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، بقرار إغلاق المجال الجوي التابع للمطار بالإضافة إلى تحويل مسار الطائرات وتعديل مواعيد تشغيلها المقررة بالجدول على أن تهبط الطائرات القادمة حاليًا للإسكندرية في مطار القاهرة الدولى.

من المقرر أن يستمر هذا الإغلاق حتي يتم الإنتهاء من العروض الجوية المقدم في الكليات العسكرية.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يقوم اليوم بإفتتاح أكبر قاعدة عسكرية موجودة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، والتي أطلق عليها اسم قاعدة محمد نجيب العسكرية.

كما من المقرر أن يشهد هذا الاحتفال الخاص بحفل تخرج مجمع للكليات العسكرية كلاً من القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول صدقي صبحي، بالإضافة إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازى.