قرار وزاري بتعيين نيفين جامع رئيس لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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تم إصدار قرار من وزير التجارة والصناعة يتضمن تعيين نيفين جامع رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تضمن القرار تعيينها لمدة عامين حيث أن هذه المدة قابلة للتجديد.

وتم إصدار قرار تعيين نيفين جامع كرئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ شهر أبريل السابق لتقوم بأعمالها لمدة ثلاث أشهر فقط.

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وفي وقت سابق أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث حدد الطريقة الذي يتم بها إدارة الجهاز لتتم إدارة الجهاز على ثلاث مراحل، وهي، المرحلة الأولى: يتم إدارة الجهاز عن طريق مجلس أمناء على أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والمختصة، والمرحلة الثانية من إدارة الجهاز على أن يتم تشكيل مجلس إدارة للجهاز برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من أصحاب الخبرة في مجال المشروعات المتناهية في الصغر، والمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، أما المرحلة الثالثة من إدارة الجهاز أن يتم تعيين رئيس تنفيذي لإدارة هذا الجهاز الذي تم استحداثه ليكون هو المسؤول عن إدارة الجهاز بطريقة مباشرة.

ويتم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار خطة عمل و الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة المصرية للعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والمشروعات المتناهية في الصغر بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة حيث يكون الهدف الأول من إنشاء هذا الجهاز هو إيجاد طريقة شرعية وهيئة موحدة يتم فيها إدارة قطاع هذه النوعية من المشروعات بطريقة حيوية تعمل على تنميتها ومساندتهم وتقديم الحلول والمساعدة لكل المشروعات التي لها نفس السمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم لكل المشروعات وعلى رأسها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أن هذه المشروعات تشكل نسبة تزيد عن خمسة وسبعين في المئة من الهيكل الاقتصادي المصري في الفترة الحالية حيث يشمل ما يساوي اثنين ونصف مليون منشأة ومؤسسة صغيرة تتيح لآلاف من الشباب المصري فرص عمل، وتعمل على تنمية الاقتصاد المصري لذا وجب على الحكومة المصرية أن تدعم مثل هذه المشروعات لأنها تمثل مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.