مد فترة تقديم طلبات المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر

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أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختص في الشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي عن امتداد فترة قبول الطلبات للمتعاملين على قطع الأراضي التي تقع في الأحواض رقم “سبعة وثمانية، وتسعة وعشرة” التي تقع في أراضي الحزام الأخضر وبالتحديد في مدينة 6 أكتوبر، حيث تم إلغاء تخصيص هذه الأراضي لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية والتي تصل مساحتها إلى حوالي 12494 فدان، وقد امتدت فترة تقديم الطلبات للمتعاملين على الأراضي إلى يوم الخميس الموافق العاشر من شهر أغسطس القادم، لكي يمكن أن يسجل الكثير من المواطنين طلبات على هذه الأراضي في الفترة الممتدة الحالية.

وعلى الراغبين في تقديم الطلبات على الأراضي الواقعة في الأحواض سرعة التقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر حيث يتم اطلاعهم على تخطيط هذه الأراضي المقترحة للأحواض، لإكمال بيانات الاستمارة الطلب لتحديد أسس التعامل مع مقدم الطلب.

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وصرح طارق السباعي بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أسس التعامل مع الراغبين في التعامل على الأراضي الواقعة في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، التي كان قد تم تخصيص هذه الأراضي في السابق لشركة 6 أكتوبر الزراعية وتم إلغاء هذه التخصيص ويتم التعامل مع المتقدمين على النحو الآتي:

تبلغ العلاوة المستحقة قيمتها لتغيير إلى نشاط سكن بدل من نشاط اراضي استصلاح زراعي شاملة المرافق لمساحة تصل مجملها حوالي 12494 فدان حيث تصل إلى 435 متر مربع، بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية تصل إلى 381 ج لكل متر مربع، كما يشترط ألا تزيد نسبة البناء على الأراضي حوالي خمسة عشر في المئة من كامل مساحة الأراضي، وبناء على النسبة البنائية يتحدد سعر الأراضي، كما يشترط أن يتم توصيل المرافق الداخلية لمساحة لا تقل عن خمسة أفدنة.

كما يتوفر نظام التقسيط بالإضافة إلى السداد الفوري لسعر الأراضي، وفي حالة تقسيط قيمة الأراضي يدفع خمسة وعشرين في المئة مقدم، ويسدد باقي المبلغ على أقساط سنوية حيث يبلغ مدة السداد ثلاث سنوات وسيكون المبلغ المتبقي بدون فوائد، وهناك نظام آخر في الدفع مقابل دفع خمسة عشر في المئة مقدم، ومدة سماح لسداد المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات، والباقي على سبع أقساط سنوية،.

أو يتم سداد عيني حيث يتم التنازل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن خمسين في المئة من مساحة الأراضي في المقابل يتم إعفاء المتعامل من علاوة تغيير النشاط من اراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني، بالإضافة إلى توصيل المرافق.