الإسكان تعلن عن المدن الأعلى سعرا فى مشروع “سكن مصر”

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خرجت بعض التصريحات الخاصة من وزارة الإسكان والتعمير المؤكدة على إنه قد تقرر أن يتم طرح وحدات سكنية جديدة فى مشروع “سكن مصر” طبقا لأحدث إعلانات الوزارة فى الفترة المقبلة.

وقد ورد أنه سوف يتم طرح هذه الوحدات السكنية فى منتصف الشهر القادم كما ورد فى الإعلان الرسمي الصادر من داخل الوزارة.

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وقد أكدت المصادر على ان مساحة الشقق التي تم الإعلان عنها تقدر بحوالي 115 مترا مربعا ومن المقرر لها أن يكون الحد الأدنى لمقدم هذه الوحدات 10% من إجمالى قيمة الوحدة، حيث قررت الوزارة ان يتم عرض 40 ألف “شقة” للمواطنين من خلال هذا المشروع.

وأضافت المصادر المطلعة فى تصريحات ها الصحفية التى تم الإعلان عنها مؤخرا، أن سعر الوحدة السكنية فى هذا المشروع من المقرر لها طبقا لتقديرات الوزارة ان تتجاوز حوالى 300 ألف جنيه وذلك بالنسبة لأسعار الوحدات الأقل سعرا وانه من المقرر أن يكون سعر الوحدة الأعلى سعرا فى هذا المشروع بداية من نصف مليون جنيه مصرى وذلك بالنسبة الوحدات السكنية المقررة فى كلا من مدينة القاهرة الجديدة ومدينة دمياط الجديدة حيث أكدت وزارة الإسكان على أنهما هما المدينتان الأعلى سعرا كما أنهما المدينتين الأكثر فى الطلب من قبل السادة المواطنين، كما ورد أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر المتر فيهما أكثر من 4 آلاف جنيه للمتر الواحد.

جدير بالذكر أن الوحدات السكنية المقررة فى إعلان وزارة الإسكان والخاصة بمشروع “سكن مصر” انه سوف يتم طرحها فى 6 مدن جديدة على مستوى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما ورد ان هذه الوحدات السكنية الخاصة بمشروع هى: القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وبدر، ومدينة العبور، بالإضافة إلى مدينة دمياط الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة.

ويأتى هذا المشروع والذى قد أطلق عليه اسم “سكن مصر” من قبل الوزارة فى إطار حرص وزارة الإسكان على المواطنين وشعبها ورغبتها القوية فى حل أزمة السكن التي تجتاح جميع المحافظات المصرية منذ عدت سنوات حيث رغبت فى تقليل المعاناة على المواطنين وقامت باستغلال المساحة الصحراوية بالبلاد لحل أزمة الإسكان فيها.