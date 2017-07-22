جنايات القاهرة تصدر حكمها بأعدام 28 متهم فى قضية أغتيال ” هشام بركات”

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حكمت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار “حسن فريد” والتى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة بإعدام 28 فرد بعد إدانتهم في قضية اغتيال النائب العام ” هشام بركات”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، اليوم السبت، بعد قرارها في جلسة سابقة بإحالة 30 متهما إلى مفتي البلاد، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

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ومن بين الثلاثين المحكوم عليهم، شهد حضور المحاكمة 15من بين المتهمين بينما حُكم على الآخرين غيابياً.

وكان قد اغتيل النائب العام السابق في الهجوم الذي تعرض له موكبه، أثناء خروجه من منزله شمال شرقي القاهرة في يونيو من عام 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، 25 عاما، وحكمت بالسجن 15 عاماً على ثمانية متهمين، والسجن عشر سنوات على 15 متهماً.

ووصل عدد المتهمين في هذه القضية 67 شخصاً، وسقطت الدعوى الجنائية ضد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين “محمد كمال”، نظرا لوفاته العام الماضي 2016 .

والمتهمون هم: أحمد محمد عبد الرحمن، ومحمد جمال حشمت، وأحمد محمد محمود، وكارم السيد، ويحيى السيد إبراهيم، وبدر محمد مجدى، وأحمد محمد طه، وصلاح الدين خالد صلاح، وعلى السيد أحمد، وأبو القاسم أحمد، ومحمد أحمد السيد، وأحمد جمال أحمد محمود، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن، وأحمد الأحمدى عبد الرحمن، وياسر عرفات، وأبو بكر السيد، وعبد الله محمد السيد، وعبد الرحمن سليمان محمد، ومعاذ حسين، وأحمد محمد هيثم، وإبراهيم أحمد الطيب، وأحمد محمود سيد، وإسلام محمد أحمد، وحمدى السيد حسين، ويوسف أحمد محمود، ومحمد عبد الحفيظ، والسيد محمد عبد الحميد، وعلى مصطفى على.

ولم تعد هذه الأحكام التي صدرت اليوم غير نهائية، وبات من حق المحكوم عليهم حضوريا الطعن عليها أمام محكمة النقض، ولكن تسقط الأحكام وتعاد محاكمة الذين صدر ضدهم أحكاماً غيابيا، في حالة أن استطاعت قوات الأمن القبض على أي متهم هارب أو قام بتسليم نفسه بمحض إرادته .

وتضم وقائع الاتهام ارتكاب جرائم القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يتفق مع القانون حيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل فيها، وحيازة وإحراز مفرقعات “وقنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها.