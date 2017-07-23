تقرير بريطانى يضع مصر ضمن 30 دولة تنتهك حقوق الانسان

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نشر “بوريس جونسون” وزير الخارجية البريطاني، التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم، وتضمن التقرير قائمة لـ 30 بلدًا، كان من بينها مصر والبحرين والصين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتم تصنيفهم على أنهم دول لها “الأولوية” في عام 2016.

وأضاف تقرير الخارجية البريطانية، إن حالة حقوق الإنسان في مصر في عام 2016 تعرضت لعدة عراقيل كثيرة على المجتمع المدني وحرية الرأى والتعبير وتقارير كثيرة عن تعديات الشرطة، والتى أوضحت ان عام 2016، شهد عدة تقارير عن التعذيب والأفعال المشينة والوحشية للشرطة والاختفاء القسري، وهو ما أكده التقرير الصادر عن مركز النديم، حيث رصد 535 حالة تعذيب فردية و123 حالة وفاة في السجن منها 21 حالة تعذيب، و980 حالة اختفاء قسري.

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وأشار التقرير البريطاني إلى أنه في عام 2016، واصلت سلطات الأمن اعتقال الصحفيين، وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثالثة من حيث أسوأ دولة في العالم في سجن الصحفيين، وبحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، مازالت عمليات سجن الصحفيين والناشطين و المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة للممارسات التي يتم فرضها على المجتمع المدني، و التى تمثل اتجاهًا يفرض قيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي تمثل نشاط داخل المجتمع .

وقال التقرير البريطاني ” أنه في 29 نوفمبر 2016، أقر مجلس النواب مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية، سيعمل على تقليل نشاط و قدرة الجمعيات الأهلية وتحجيم التسجيل والحصول على التمويل والعمل بحرية، وتضمن التقرير إلى أن لجنة العفو الرئاسي، التي خرج بمقتضاها 82 من المسجونين، ولكنه احتوى فى نفس الوقت على ان فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة التي تتخطى الحدود القانونية مازالت تثير القلاقل “.

ووفقاً للتقرير البريطاني، فإن الحكومة البريطانية كانت تبذل جهود مكثفة فى عدة إتجاهات لدعم حقوق الإنسان في مصر، حيث أصدر فى الشأن الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بيانات عن تضييق الخناق على المجتمع المدني.

وقال ” توبياس الوود ” وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، وعضو البرلمان البريطاني أنه تم إرسال مفوضين عن السفارة البريطانية في القاهرة لمراقبة جلسات الاستماع الخاصة بقضية التمويل الأجنبي، كما أفاد التقرير أيضًا شعور بريطانيا بالقلق إزاء حقوق الإنسان ، والذي عبرت عنه من خلال تصريحاتها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالاضافة إلى إثارة قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تحقيق كامل ويحمل الشفافية والتعاون الكامل مع المحققين الإيطالي.