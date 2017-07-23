طرق سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو الكترونيا من المصرية للاتصالات

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سوف نستعرض سويا طرق الاستعلام الإلكتروني عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، والتي أعلنتها وزارة الاتصالات من خلال الموقع الرسمي للوزارة، موقع الخاص بالشركة المصرية للإتصالات، لتخفيف العبء على السادة المواطنين من أصحاب الخطوط الأرضية، وهذا بواسطة معرفة المواطنين قيمة الفاتورة قبل القيام بالسداد، والذي سوف يبدأ من اليوم الأحد، فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2017.

حيث قررت الشركة المصرية للإتصالات تحديد مدد لتسديد قيمة الفاتورة مرة كل ثلاثة أشهر أو يمكننا القول أن سداد الفاتورة يعتبر ربع سنوي، وهذا في الشهر الرابع عن فترة استهلاك ثلاثة أشهر ماضية، وذلك من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وتتضمن فاتورة التليفون الارضى قيمة الاشتراك بالخدمة، والمكالمات المحلية، والمكالمات الزائدة والضرائب، عن قيمة التمتع بالخدمات خلال الثلاثة أشهر السابقة.

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توفيرا على المواطنين أعباء عملية السداد، عملت الشركة على تعيين عدة طرق للسداد الإلكترونية، أو السداد عن طريق أحد السنترالات الفرعية التي تتبع للشركة المصرية للاتصالات والمتوفرة في كل المحافظات، لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

كمل يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2017،عن طريق تسجيل كود المحافظة التابع لها ومن خلال رقم التليفون الخاص بالمستعلم، والتي عن طريقها يتم استخراج قيمة الفاتورة الحالية، كما يمكن للشركة إظهار قيمة الفواتير المدفوعة مسبقا أو التي لم يتم سداد قيمتها، هذا بخلاف خدمات كثيرة الأخرى.

يظل دفع قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، اعتبارا من نصف شهر يوليو وحتى عشرين يوما، ثم يتم بعد ذلك منح العملاء مدة سماح يتم الدفع أثنائها، وبعد مرور مدة السماح يتم قطع الخدمة، ويصبح التليفون الأرضى فى حالة استقبال فقط، لحين سداد قيمة الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة المحددة.

يمكن للعملاء دفع فاتورة التليفون الثابت لشهر يوليو 2017 من خلال الفروع الخاصة للسنترالات التي تتبع للشركة المصرية للاتصالات، أو الدفع عن طريق خدمة فوري التي تم توفرها مؤخرا على مستوى الجمهورية، والتي تتم بواسطة تسجيل رقم التليفون بشرط الحصول على الفاتورة نظير السداد، وعلى نفس النحو السداد بالفيزا كارد بطاقات الائتمان، حيث بدأت الشركة تحصيل الفواتير منذ يوم الإثنين الماضي.