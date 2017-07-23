أخبار الطقس اليوم الأحد 23/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الاحد 23/7/2017 ، أنه من المقرر أن يسود خلال اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من السواحل الشمالية، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حارا على كلاً من محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات ومناطق الوجه البحرى ثم تمتد حتى مدن ومناطق شمال الصعيد، كما ورد أنه يتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات ومناطق جنوب الصعيد وذلك اليوم ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما توقع خبراء هيئة الأارصاد الجوية أنه سوف تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد، كما ورد أنه يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية.

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وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على جنوب البلاد بالإضافة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط المتوقعة في بيان الأرصاد ورد أنها سوف تكون معتدلة حيث ترتفع حركة الموج في خلال الساعات القادمة من متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح عليها ورد أنها سوف تكون سطحية بحيث تكون شمالية غربية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير مع ساعات اليوم الأحد حتى تصل إلى مضطربة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج به خلال تعاملاتها من مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على كلاً من محافظات ومدن مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 25 36

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسكندرية 26 31

مطروح 22 31

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36

نخل 21 35

طابا 24 36

السويس 25 37

العريش 22 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 29 42

رفح 21 32

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 38

كاترين 19 36

سيوة 25 35

رأس سدر 27 39

أبوسمبل 26 40

المنيا 24 36

الفيوم 25 36

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 37

أسوان 29 42

شلاتين 29 38

سوهاج 27 39

قنا 26 39

نويبع 29 37

الأقصر 27 41

حلايب 30 36

الوادى الجديد 24 42

السلوم 20 29.