محافظ بني سويف يحضر احتفالات قصر الثقافة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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حضر محافظ بنى سويف، المهندس “شريف حبيب”، مساء أمس العروض الثقافية والفنية التي قامت مديرية الثقافة بتقديمها بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة، والتى أقيمت على مسرح قصر الثقافة ن كما حضر الاحتفال المستشار العسكري للمحافظة، العقيد “محمود عبد المجيد بشير”، وايضا حضر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

كما حضر الاحتفال أيضا الدكتور “هيثم حافظ”، ومدير عام الإقليم، “إجلال عامر”، وعضو مجلس النواب، النائبة “ميرفت ميشل”، و رئيس المدينة، المحاسب “محمود المغربي”، و مسؤولي قطاع الثقافة بمحافظة بني سويف.

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فى مقدمة الاحتفال افتتح محافظ بنى سويف المعرض الفني الذي أقيم تحت عنوان”في حب مصر”، والذي اشتمل على مجموعة من الأعمال الفنية والتشكيلات المختلفة، التي توحي بروح فنية جميلة، قصص فنية نوعية تنبع من إحساس فني رائع.

قام محافظ بنى سويف، بافتتاح معرض الكتاب الذي احتوى على عدد كبير من كتب قيمة لنماذج وأعلام من المفكرين والأدباء من أمثال”طه حسين، ونجيب محفوظ، ويحيى حقى، وأنيس منصور، ومصطفى المنفلوطي، ويوسف إدريس”، بالإضافة إلى العديد من الكتب في والإنترنت، ومجال العلوم والتكنولوجيا.

شاهد المهندس “شريف حبيب”، عدد من الفقرات الغنائية والفنية لبعض الأغاني القومية منها “أحلف بسماها وترابها، مصر التى في خاطرى ، الأرض بتتكلم عربي، عظيمة يا مصر، وغيرها من الأناشيد والأغاني القومية التي قامت فرقة الموسيقى العربية الاى تتبع قصر الثقافة بتقديمها بخلاف عرض فني لفرقة كورال الأطفال.

فى ختام الاحتفال تم تقديم عرض مسرحي تحت عنوان ” مشربش شاي” قدمته فرقة بني سويف الوطنية المسرحية، والذي سوف تقدمه الفرقة في المهرجان الوطني للمسرح خلال يومي 25 و26 من شهر يوليو الحالى، على مسرح العرائس بمحافظة القاهرة، مع عشرين فرقة مسرحية أخرى تم ترشيحها كأفضل عروض مسرحية.

قام محافظ بنى سويف بمصافحة الفنانين المشاركين في المسرحية، وتمنى لهم استمرار النجاح وأدائهم المبدع، وأن ينطقوا الموضوعات التي تعبر عن قيم وسلوكيات تشجع على العمل بجد من أجل رفعة الوطن، والأعمال التي تثبت روح الوحدة القومية والترابط بهدف تحقيق نهضة وطننا الحبيب مصر.