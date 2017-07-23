الإسكان الاجتماعي: مليار و505 ملايين جنيه دعماً لشقق محدودي الدخل بفائدة 7%

Advertisements

قام المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد كما أنها رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن مجمل الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تم تسليمها للمواطنين الذين قاموا بالتقديم هو 83 ألف وحدة ، وهذا في سياق المبادرة التي قام بها البنك المركزي للعمل على دعم التمويل العقاري بمبلغ مليار و505 ملايين جنيه و ذلك بفائدة تتراوح من بين 7% إلى 8% .

كما أنها صرحت أيضا أنه سيتم صرح عدد عشرة آلاف وحدة سكنية للإيجار خلال الفترة القادمة وذلك بالمدن الجديدة ، و سيتم فتح باب الحجز في الإعلان التاسع الخاص بشقق محدودي الدخل، و هذا سيتم مباشرة بعد أن يتم التعديل من قبل مجلس الوزراء لشروط الخاصة بحجز الشقق، و أنه سيتم الاستعلام عن الشقق الخاصة بالإعلان الثامن و هذا خلال شهر أغسطس عام 2017، و سيتم تسلم الوحدات للمواطنين المطابقين للشروط خلال شهر سبتمبر من عام 2017، كما أضافت أن هناك عدد 500 وحدة سكنية تم تخصيصها للحاجزي شقق محور النقابات .

Advertisements

كما أنها صرحت عن أسماء البنوك التي قامت بتمويل المشروع منها بنك التعمير و الإسكان و الذي ساهم في تمويل المشروع بـ 2.5 مليار جنيه ، وأيضا البنك الأهلي الذي ساهم في تمويل المشروع بـ1.665 مليار جنية ، وأيضا بنك مصر الذي ساهم في تمويل المشروع بـ1.550مليار جنية،وأيضا البنك الأهلي الذي ساهم في تمويل المشروع بـ1.665 مليار جنية ، وأيضا بنك القاهرة الذي ساهم في تمويل المشروع بـ680 مليون جنية، وأيضا البنك التجاري الدولي الذي ساهم في تمويل المشروع بـ95 مليون جنية،و بنك التنمية الصناعية الذي ساهم في تمويل المشروع بـ160 مليون جنية بينما ساهم البنك العربي الأفريقي بـ61 مليون جنية،، وأيضا قام عدد ثلاث شركات تمويل عقاري بالمساهمة في المشروع وهي شركة التعمير والأهلي وكونتكت للتمويل العقاري.

كما أنها أضافت بأنه سيتم فتح الاستعلام و التعديل للبيانات للحاجزين لمدة أسبوعين ، و سيكون ذلك عبر إرسال البيانات المستحدثة بالبريد عل فرع بنك التعمير والإسكان المتواجد في الجيزة عنوان “عمارات جاردينيا – شارع الهرم – الجيزة “.