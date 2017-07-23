عاجل.. تعطل حركة قطارات السكة الحديد بسبب سرقة القضبان

قامت هيئة السكة الحديد منذ قليل بالإعلان عن تعطل حركة سير القطارات الخاصة بها ببعض المناطق بسبب سرقة أجزاء من قضبان السكة الحديد، حيث أكدت الهيئة على أن خط الزقازيق والذي كان مقرر له أن يتجه إلى محافظة القاهرة قد توقف بسبب سرقة أجزاء من القضبان.
أكدت هيئة السكة الحديد على أن عملية السرقة قد تمت فى المسافة من الزقازيق حتى منطقة بردين التابعة إلى محافظة الشرقية، حيث أضافت أنه قد تم سرقة حوالى ٣٠٠ قفيز في الفترة الماضية والتي تكمن أهميتها فى تثبيت القضبان الحديدية أثناء مرور القطارات فوقها.
كما أكدت هيئة السكة الحديد فى تصريحاتها الصحفية على أنه في إطار حرصها على أمن وسلامة المواطنين بالإضافة إلى سلامة حركة سير القطارات بجميع الاتجاهات قد تقرر أن يتم تخفيض مسير القطارات فى الوقت الحالي بهذه المنطقة على أن تكون السرعة المحددة للقطارات حوالي ٣٠كم/س وذلك لحين الانتهاء من عملية تركيب وصيانة وتعويض القضبان ما فقدته من القفيز الخاص بها حتي يتم التأكد من عملية تثبيت القضبان والاطمئنان على سلامته.
كما ناشدت هيئة السكة الحديد في تصريحها الصحفي المواطنين الموجودين بشكل دائم أو القريبين من السكن من الخطوط الحديدية أن يقوموا بالإسراع بالإبلاغ عن أى شخص يقوم بأي محاولة سواء سرقة القضبان أو يحاول العبث به أو يقترب من اي شئ بشكل سلبي يضر ممتلكات السكك الحديدية وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة عملائها والقطارات.
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