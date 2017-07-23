“مصلحة الضرائب” تصدر كتاب دوري بخصوص قانون الخصم الضريبي لسنة 2017

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نشرت مصلحة الضرائب المصرية كتاب دوري تم إصدار الكتاب ليتحدث عن ضريبة مرتبات الموظفين وطريقة حساب الضريبة و الوفر الضريبي لكل مرتب موظف، وتم إصدار هذا الكتاب الدوري بعد صدور القانون الخاص بالخصم الضريبي لسنة 2017 برقم 82.

يشتمل الكتاب الدوري الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم إعفاء شريحة 7200 على أن يتم خصم الضريبة كاملة عن السنة، ويتم تطبيق الخصم الضريبي على مرتبات الموظفين من تاريخ صدور القانون الخصم الضريبي، و تخصم الضريبة على صافي الإيراد تطبيقا للقواعد القانونية التي يتم تطبيقها كما يشمل الإعفاء الشخصي 7000 جنيه سنويا للموظفين، وتحسب إجمالي قيمة الضريبة المستحقة الدفع التي عليها تحدد الشريحة الضريبية حيث يتم خصم الضريبة على هذا الأساس، ثم تحدد الضريبة المستحقة الدفع بحساب الفارق بين إجمالي الضريبية وقيمة الخصم المستحق.

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وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن الكتاب سوف يتم تعميمه على كل المصالح الضريبية المصرية ومأمورياتها ليتم تطبيق ما ورد فيه من الأحكام والقواعد ليتم التسهيل على الموظفين المعنيين بأحكام الخصم الضريبي، ليتم حسم كل الخلافات الظاهرة في هذا الشأن عن طريق الرجوع إلى الكتاب الدوري للخصم الضريبي.

وأضاف عمرو المنير إلى أن الإعفاء الضريبي يتم وفق آلية تصاعدية الضريبة التي نصها الدستور حيث يتم تطبيق مبدأ “من يحصل على دخل أقل تكون عليه عبء الضريبة أقل” حيث يحصل أصحاب المرتبات المنخفضة، الأجور الضعيفة على خصم أكبر من أصحاب الدخول الكبيرة، بالإضافة إلى أصحاب المرتبات المرتفعة، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبية حيث يتم خصم الضريبة وفقا للشرائح الآتية: الشريحة الأولى تزيد نسبة الاعفاءات الضريبية إذا كان الدخل السنوي للشخص الذي يحصل على مبلغ ما بين 7200 إلى 6500 جنيه سنويا، حيث يستفيد من هذه الشريحة كل الأشخاص سواء أصحاب المهن الحرة، المهن غير التجارية بالإضافة إلى الموظفين و الأرباح الصناعية والتجارية، بالإضافة على الثروة العقارية ويتم إعفاء شخصي للموظفين حوالي 7000 جنيه مصري.

الشريحة الثانية إذا كان مرتب الموظف أكثر من 7200 إلى حد أقصى 30 ألف جنيه سنويا يتم خصم ضريبي لهذا الموظف بنسبة تصل إلى 80 في المئة بالنسبة إلى الخصم الضريبي المستحق له.

وبالنسبة للشريحة الثالثة للموظف الذي يحصل على مبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري إلى 45 ألف جنيه مصري في السنة يحصل هذا الموظف على خصم ضريبي يصل إلى نسبة 40% من الخصم الضريبي.

أما بالنسبة للشريحة الرابعة في قانون الخصم الضريبي تخص الموظف الذي يحصل على أكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه مصري في السنة يحصل على خصم ضريبي يصل إلى نسبة 5 في المئة خصم ضريبي.