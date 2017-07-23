خطوات هامة تجنبك الوقوع في فخ شركات النصب العقاري أثناء بيع أو شراء الأراضي

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يقع الكثير من المواطنون تحت طائلة النصب في المجال العقاري عند شراء أو بيع قطع من الأراضي، من قبل تجار وسماسرة الأراضي سواء كانت هذه القطع في المدن القديمة أو الجديدة، وتسبب في آخر الأمر للخسارة المادية واللجوء للقضاء وساحات المحاكم وفى النهاية يتعرض المواطنين للمشكلات التي لا تنتهي.

سوف نستعرض سويا عدة خطوات ونصائح لعدم سقوط السادة المواطنين فى فخ النصب العقاري في شراء وبيع الأراضي داخل المدن القديمة أو الجديدة كالتالي:

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الخطوة الأولى: عمل رسم لمساحة الأرض وأيضا الموقع للتأكد من صحة مساحة الأرض.

الخطوة الثانية: ضرورة تسجيل المساحة على أرض الواقع داخل عقد البيع والشراء.

الخطوة الثالثة: تجنب مساحة الأراضي التي تقع محل خلافات القضائية.

الخطوة الرابعة: ضرورة معرفة شخصية البائع والتأكد من صفته فى حالة إذا كان وكيلا عن البائع أو مندوب عن شركة والتأكد من صحة التوكيل القانونية وسريانه حتى تاريخ كتابة عقد مساحة الأرض المراد بيعها أو شرائها.

الخطوة الخامسة: جلب شهادة سلبية عن المعاملات العقارية الخاصة بمساحة الأرض محل التعامل.

الخطوة السادسة: اطلاع المشتري على حجة ملكية البائع جلب نسخة رسمية حديثة وإجراء عملية مراجعة لمعرفة توالى ملكية البائع سواء كان العقد مشهرا بالسجل العيني أو الشهر العقاري.

الخطوة السابعة: التأكد من إمكانية تسجيل ملكية البائع من عدم التسجيل لأن هذا يعرض المشتري للمخاطرة في حالة إثبات عدم صحة تسلسل عقود الملكية من آخر مشاركة وصولا لعقد البائع لقطعة الارض.

الخطوة الثامنة: اللجوء للجهات المختصة مثل الشهر العقاري ومديريات المساحة والحصول على تقسيم موثق لقطعة الأرض.

الخطوة التاسعة: اللجوء لأخذ المشورة والمعلومات الصحيحة من الإدارات الهندسية في مجالس المدن والأحياء التى تتبعها قطعة الأرض ومعرفة مدى صلاحية مساحة الأراضى لأعمال البناء والتشييد من عدمه.

الخطوة العاشرة: تجنب مساحة الأراضي التى تملكها أجهزة المدن أو المملوكة لوزارة الإسكان أو الهيئات الحكومية.

نجد أنه من خلال اتباع تلك النصائح و التعليمات الهامة السابقة يمكن أن يتجنب السادة المواطنين الأبرياء أن يقعوا فى براثن النصب و الاحتيال من جانب المواطنين الغير شرفاء.