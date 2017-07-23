الإسماعيلية تعقد اجتماع دوري لمتابعة سير كافة المشروعات التنموية والخدمية

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شدد محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، على ضرورة تعاون كل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية من أجل سرعة إنهاء جميع المشروعات العاملة في مجال التنمية المحلية والخدمة المحلية التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة الإسماعيلية والمناطق التابعة لها، وأشار المحافظ على ضرورة تنفيذ كل المشروعات التي تخدم المواطنين في البرنامج الزمني المقرر لانتهاء كل هذه المشروعات مع متابعة ما تم إنجازه منها أول بأول والعمل على تذليل كل العقبات وتقديم الحلول المناسبة لضمان سرعة الإنجاز.

جاء هذا في أثناء الاجتماع الأسبوعي ذا الصفة الدوري الذي عقده اللواء يس طاهر في حضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية محمد عبد السلام، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أشرف فؤاد، والسكرتير العام المساعد في محافظة الإسماعيلية المهندس عبد الله الزغبي، بالإضافة إلى مديري مديريات الطرق والتخطيط العمراني، وحساب استصلاح الأراضي والشؤون القانونية، بالإضافة إلى مديري مديريات الإسكان.

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وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الملفات والموضوعات العاجلة التي تضمن متابعة التجهيز والإعداد ليتم طرح كراسة الشروط الخاصة لاستغلال المساحات الفارغة بحديقة الشيخ زايد الواقعة أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي يتم تطويرها في الوقت الراهن، كما تم مناقشة ما تم طرحه من كراسات الشروط الخاصة بمشروع إنشاء الجراج ذا الطوابق المتعددة بمنطقة مجمع المواقف العامة حيث تصل تكلفة هذا المشروع حوالي مائة مليون جنيه مصري.

كما تم الاطلاع على سير مشروع إنشاء مجمع الورق الحرفية الذي تم تكلفته مائة مليون جنيه مصري الواقع في المنطقة الحرة بمدينة المستقبل، كما تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروع تطوير الطرق المرورية والمحاور ومخارج ومداخل المحافظة حيث يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وأثناء الاجتماع الدوري لمحافظة الإسماعيلية تم الاطلاع على سير مشروع إنشاء مجمع صناعات سكر البنجر الذي تم إقامته بالمنطقة الصناعية الواقعة في منطقة القنطرة شرق تمتد على مساحة تصل إلى مائة وخمسين فدان.

وأكد اللواء يس طاهر خلال الاجتماع على ضرورة كتابة تقارير تفصيلية ودورية عن كل المشروعات التي تتم في الوقت الراهن ليتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة تضمن التقرير كل احتياجات محافظة الإسماعيلية لأجل سرعة إنجاز كافة المشروعات الحالية.