رئيس الوزراء: يتابع سير المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح اليوم

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قام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعقد اجتماع اليوم الموافق الثالث والعشرون من يوليو لعام 2017 و ذلك مع كلا من وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية ومحافظ البحيرة محافظ مرسى مطروح ، وهذا بمقر مجلس الوزراء المتواجد في مدينة الإسكندرية لمناقشة حول المشاريع التنموية والخدمية التي من المفترض أن تتم في الثلاث محافظات ومعرفة الموقف التنفيذى لها .

تحدث رئيس الوزراء بشأن أهمية استكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة لتسلمها، بجانب أنه وجه نحو الضرورة من القيام بإعداد الدراسات والجداول للمشاريع التى تحتاجها المحافظات في الفترة المقبلة وهذا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطن في شتى المجالات الحياتية، كما أشار إلى أنه يجب الاستمرار في إزالة التعديات على أراضي الدولة والعمل على إجراءات تقنين الأراضي للعمل على الحفاظ على الممتلكات الخاصة بالدولة.

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قام محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع بعرض تقرير شامل حول المقومات والفرص التنموية والاستثمارية المتواجدة في محافظة الإسكندرية ، والتي كانت تضم قطاع التعدين والزراعة وما يخص الموارد المائية ، كما أنه تحدث حول التنمية المستقبلية للمحافظة، كما أضاف أن الخطة الموضوعة لتطوير المحافظة تشتمل على تنمية السياحة والبنية الأساسية للاستفادة من المناطق السياحية بالمحافظة .

وقدم محافظ مطروح تقارير المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة والتي تتضمن مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بـ صوامع تخزين الغلال وتطوير مصانع الغاز وتطوير مصنع التمور بواحة سيوة وعدة مشاريع أخرى تحتاجها المحافظة ، وأشار المحافظ على الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني في مجالات التنمية المتواجدة بالمحافظة، وأشار إلى أن ميناء جغبوب يعتبر من أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية التى تحتاجها مصر في الفترة القادمة.

وقدم محافظ البحيرة تقرير تفصيلي فيما يخص المشروعات التي تتواجد في المحافظة سواء التى تم الانتهاء منها، التي يتم تنفيذها في عدة مجالات من أهمها قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم ، كما أشار حول مشروع تطوير مدينة رشيد فهو يعتبر في المرتبة الأولى لأولويات المحافظة في التنمية و يليها تطوير بحيرة إدكو، و تمت الإشارة إلى المشروع الخاص بالبورصة السلعية والتي يبلغ مساحته ما يقرب على 75 فدان وهذا بمنطقة التحرير و الذي يساعد على تحديث التجارة و الحد من التجارة العشوائية.