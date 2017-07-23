موجز اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: اخر واهم أخبار مصر حسب ما ورد بالصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: تعطل حركة قطارات السكة الحديد بسبب سرقة القضبان

أعلنت هيئة السكة الحديد منذ فترة قليلة عن تعطل حركة سير القطارات التابعة للهيئة في بعض المناطق بسبب سرقة أجزاء من قضبان السكك الحديدية ومنها خط الزقازيق المتجه إلى القاهرة.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: شريف إسماعيل يعقد اجتماع لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في ثلاث محافظات

تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء المصري الرئيس شريف إسماعيل مع محافظ البحيرة، كما حضره محافظ مرسى مطروح ومحافظ الإسكندرية بمقر مجلس الوزراء بالإسكندرية لمتابعة كافة المشروعات التي لها أهمية في تحقيق التنمية المحلية والخدمة الاجتماعية التي تتم في الثلاث محافظات.

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اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: “مصلحة الضرائب” تصدر كتاب دوري عن قانون الخصم الضريبي.

نشرت مصلحة الضرائب المصرية كتاب دوري تم إصدار الكتاب ليتحدث عن ضريبة مرتبات الموظفين وطريقة حساب الضريبة والوفر الضريبي لكل مرتب موظف، وتم إصدار هذا الكتاب الدوري بعد صدور القانون الخاص بالخصم الضريبي لسنة 2017 برقم 82.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: القوات البحرية تنقذ لنش من الغرق بالغردقة

تلقت القوات البحرية المصرية استغاثة تم إرسالها بشأن تعطل لنش بحري سياحي يسمى “فريدم” حيث تعرض اللنش للغرق على ساحل محافظة الغردقة على مسافة أربعة ميل بحري.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: محسن فاروق توفي قبل ساعات من إقامة حفله الكبير

رحل الفنان محسن فاروق في ظهر اليوم الأحد، ونعى الدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية وجميع العاملين في القطاع، وكان محسن فاروق يقوم بتحضير الإعدادات اللازمة لإقامة حفل كبير مساء اليوم.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: “شبكات السكك الحديد” تنفي خبر نشوب حريق بورش كوم أبو راضي

نشرت هيئة شبكات السكك الحديد في مصر تعليقاً على خبر تم نشره مؤخرا عن قيام حريق في قطار ورش كوم أبو راضي، وأشارت هيئة السكك الحديد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة حيث لم ينشب أي حرائق داخل الورش.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017:سوهاج تزيد إنارة المدخل الشمالي لطما إلى مدخل طهطا

أوضح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم عن تنفيذ الوحدة المحلية التابعة لمركز طما تركيب حوالي 1100 كشاف نور نوع الد التي توفر الطاقة الكهربائية على الطريق السريع ابتداء من المدخل الشمالي لحدود محافظة طما حتى مدخل مركز طهطا.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: قطاع الكهرباء بالسويس يعلن عن قطع التيار الكهربائي يوم الجمعة

أشار قطاع الكهرباء الواقع في حي الأربعين بمحافظة السويس إلى أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق السكنية بحي الأربعين يوم الجمعة القادمة لإجراء أعمال تتعلق بصيانة شبكات التيار الكهربائي بالسويس.

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: دير المحرق بالقوصية يودع الأنبا ساويرس

شهد مئات الأشخاص اليوم مراسم صلاة الجنازة التي أقيمت لتوديع الأنبا ساويرس رئيس دير المحرق بمنطقة القوصية بمحافظة أسيوط وأسقف الدير عن طريق شاشات تليفزيونية متواجدة داخل الدير.