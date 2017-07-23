وزير الخارجية: يتوجه إلى بروكسل غدا

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سيتوجه سامح شكري وزير الخارجية إلى مدينة بروكسل غدا الإثنين، لكي يترأس وفد مصر ليشارك في عقد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي لم يتم عقده منذ عام 2010 فهذه هي المرة الأولى لانعقاده .

وقام المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأنه سوف يقوم فيديريكا موجيرينى من جانبه يترأس الاجتماع من الجانب الأوربي وهو نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الجوانب المختلفة حول العلاقات بين مصر وأوروبا بهدف تعميق الشراكة المصرية الأوروبية، وسيتم هذا على أساس الاتفاقات التي تم الجانبين مشاركتها من قبل، والتي فيها كافة المجالات والأولويات التي يتم فيها التعاون بين كلا من مصر والاتحاد الأوروبي خلال الثلاث أعوام القادمة.

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كما أنه قد تم ذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، سوف يقوم بالتوجه إلى باريس يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو لعام 2017 بعد الانتهاء من الانعقاد، وهذا خلال زيارة جديدة الهدف منها تقوية العلاقات بين مصر وفرنسا، والتي يتواجد بها الخصوصية والتاريخ حيث من المقرر أنه يقوم شكري بعدة لقاءات على رأسها لقاء مع نظيره الفرنسي “جان ايف لودريان” ، كما سيقوم بلقاء “فرانسوا دي روجي” رئيس الجمعية الوطنية، وأيضا مقابلة مع ” كريستيان كامبون” رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي .

وهذا للقيام بعدة مباحثات في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في الكثير من المجالات سواء العسكرية والثقافية والاقتصادية ، كما سيتم مناقشة عدة قضايا إقليمية تدخل تحت اهتمامات البلدين، وستكون من ضمن المقابلات مقابلة مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “انجيل جوريا” .

كما أن من أولويات أجندة زيارة شكري إلى فرنسا هو بحث ملف الترشيح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أنه سيقوم بمقابلة عدد من المندوبين الدائمين لدى منظمة اليونيسكو ، و سيتواجد هناك المرشحة المصرية للمنصب السفيرة مشيرة خطاب و ذلك للعمل على تأييد المرشحة، والتأكد من قوة الترشيح الذي يقوم بتوضيح الدور المصري على الساحة الدولية بالشكل العربي الأفريقي.