شريف إسماعيل يعقد اجتماع لمتابعة سير المشروعات في ثلاث محافظات … تعرف عليها

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تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء المصري الرئيس شريف إسماعيل مع محافظ البحيرة، و محافظ مرسى مطروح ومحافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمقر مجلس الوزراء محافظة الإسكندرية لمتابعة كافة المشروعات التي لها أهمية في تحقيق التنمية المحلية والخدمة الاجتماعية التي تتم في الثلاث محافظات.

وفي الاجتماع شدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة تنفيذ كل المشروعات التي تهدف إلى التنمية المحلية وخدمة المواطنين تبعا لجدول العمل التابع للمشروع، وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات والتقارير الخاصة بكل المشروعات التي تعمل على تنمية المحافظات وتعمل على تسهيل وسرعة تلبية احتياجات المواطنين المصريين في كافة المجالات الخدمية، وأشار على ضرورة إزالة التعديات على ممتلكات الدولة بكل حسم وحزم حفظ على سيادة الدولة ودفاعا عن حقوق المواطنين.

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وفي الاجتماع عرض محمد سلطان محافظ الإسكندرية دراسة عن الفرص التنمية و المقومات والفرص الاستثمارية بالمحافظة وتأتي في مقدمتها مجال الزراعة والموارد المائية بالإضافة إلى الاستثمار بقطاع التعدين، كما أثار كل التحديات والقضايا التي تعيق التنمية بمحافظة الإسكندرية، وأوضح المحافظ أن الهدف من كل هذا تنمية المحافظة بالإضافة على تنمية وتطوير في مجال البنية الأساسية في الإسكندرية بالإضافة إلى تنشيط القطاع السياحي بها للاستفادة منه، كما أوضح آليات تطوير الاستثمارات الصناعية بما يتماشى مع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات الزراعية والعمل على زيادة الاستزراع السمكي بمحافظة الإسكندرية للعمل على الاستفادة من القوى البشرية في المناطق الجديدة المستصلحة ومنطقة بحيرة مريوط أيضا.

وفي الاجتماع عرض اللواء محمد أبو زيد محافظ مطروح التقرير الذي أعده عن المشروعات التي يتم حاليا تنفيذها في المحافظة وخصوصا مشروعات شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى مشروع تطوير مصنع الغاز بمرسى مطروح، و مشروع صوامع تخزين الغلال، بالإضافة إلى مشروع تطوير مصنع الوجبة المدرسية ليعمل على تغطية احتياجات المحافظة بالكامل، وأوضح أيضا خطوات تطوير مصنع إنتاج التمور بواحة سيوة الذي تشتهر به المحافظة، وإنشاء مصنع للعمل على إنتاج الأطراف الصناعية.

كما تم تقديم التقرير الخاص بمحافظة البحيرة حيث شمل مشروعات الإسكان والصحة والتعليم بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي والمياه، ومشروع تطوير مدينة رشيد، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مشروع البورصة السلعية بمحافظة البحيرة.