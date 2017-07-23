“تحيا مصر” تمول مشروعات تنموية وخدمية بمحافظة الوادي الجديد

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يعمل صندوق تحيا مصر في الفترة الحالية على تمويل المشروعات الجديدة التي تم إقامتها حاليا بمحافظة الوادي الجديد حيث تعمل على إقامة العديد من التجمعات اللوجستية للتخزين والتجارة والخدمات بالإضافة على إقامة التجمعات التجارية، كما تعمل على توفير خمس من حافلات العمل لخطوط محافظة الوادي الجديد الخارجية والداخلية فئة الثلاثين والخمسين راكب كمشروع لشباب المحافظة وإقامة شركة في مجال الاستثمار التجاري لتعمل في مجال تسويق المنتجات داخل محافظة الوادي الجديد.

وأضاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريح تم الإعلان عنه اليوم الموافق الأحد أن صندوق تحيا مصر وافق على إقامة مشروعات أخرى داخل محافظة الوادي الجديد للعمل على تنمية المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب داخل المحافظة، ومنها إقامة ورش شاملة وكاملة يتم فيها صناعة الملابس بالإضافة إلى صناعة التمور، بالإضافة إلى استثمار المخلفات الزراعية والاستفادة منها وإعادة تدويرها بالإضافة إلى رفع كفاءة عمل مصنع المخلفات الزراعية في محافظة الوادي الجديد.

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وتقوم حاليا محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بدراسة للعمل على إقامة مشروع ثلاجات لحفظ التمور التي يتم إنتاجها بمحافظة الوادي الجديد الذي يعد مشروع استراتيجي كبير في المحافظة، وتم إقامة هذا المشروع في أفضل الأماكن المناسبة له في القرى والمدن.

وأضاف اللواء محمد الزملوط أنه تم التعاون مع صندوق تحيا مصر ليتم تنفيذ مشروعات تجارية عن طريق إقامة محلات عاملة في المجال التجاري المقرر إقامتها في الوادي الجديد، بالإضافة إلى إجراء حصر لأعداد السيارات التي تعمل على خطوط محافظة الوادي الجديد للعمل على توفير خدمات واحتياجات المحافظة في مجال النقل البري، بالإضافة على إقامة توازي على المناطق اللوجستية المقامة في محافظة الوادي الجديد وبالتحديد في منطقة التي تقطع طريق منفلوط وتنيدة في منطقة مركز بلاط، بالإضافة إلى دراسة المناطق اللوجستية في منطقة مركز باريس التي تقطع طريق الأقصر.

كما تقوم أيضا محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذي يمول المشروعات القائمة في المحافظة على دراسة وحدة صغيرة تقوم على خدمة السيارات التي تعمل على خدمة منطقة فوسفات أبو طرطور.