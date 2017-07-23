ننشر آخر تفاصيل مشكلة “مدابغ مجرى العيون”

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تم نقل منطقة مدابغ منطقة مجرى العيون بمحافظة القاهرة إلى منطقة الروبيكي، حيث صرح مستشار وزير التجارة والصناعة المهندس ياسر المغربي تفاصيل جديدة عن نقل منطقة المدابغ.

وأضاف ياسر المغربي أنه بدأ ترفيق المرحلة الثانية من منطقة الروبيكي ليتم انتهائه في العام القادم 2018 وبالتحديد في شهر مارس، ليتم استيعاب كل طلبات المستثمرين المطالبة بزيادة مساحات المصانع التي من المقرر طرح هذه المصانع في المرحلة الثانية من مشروع نقل مدابغ سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي.

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وأوضح ياسر المغربي على موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تخصيص مبلغ يقدر بحوالي سبعين مليون جنيه مصري ليتم نقل كافة مدابغ سور مجري العيون ليتم توطين صناعة المدابغ في منطقة الروبيكي حيث تتحمل الدولة كافة التكاليف، مع عدم تحمل أصحاب المدابغ أي نفقات سواء في التركيب أو النقل لتقوم الدولة كافة بدفع كافة النفقات المطلوبة، حيث تم نقل حوالي عشرة أشخاص من منطقة سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي ليحصلوا على ثمانية وأربعين ألف متر من أصل مائة وثمانين ألف متر جاهزين للنقل ويكون بذلك قد حصلوا على ثلاثين في المئة من مساحتها.

وأشار ياسر المغربي إلى حصول أول عشرة مدابغ يتم نقلها إلى منطقة الروبيكي على ميزتين، الميزة الأول سيتم نقل كل معداتهم بالمجان بدون تكملهم أي تكلفة، والميزة الثانية أن من يستحق الحصول على مساحة تقدر بحوالي ألف متر سيحصل على نصف المساحة أي حوالي خمسمائة متر كمثال لهذه الميزة، حيث سيتم دفع ثمن هذه المساحة مقابل 2000 جنيه مصري لكل متر، وتقدم للحصول على هذه الميزتين بالفعل أول عشرة مدابغ حيث منهم أربع مدابغ كبار، وثلاثة مدابغ متوسطة، وعدد 2 مدبغة صغيرة، بالإضافة على مخزن للصناعات الكيماوية.

وأوضح ياسر المغربي أنه تم تسكين حوالي مائة شخص في منطقة الروبيكي، وينتظر أن يقدموا الرسوم ليتم عمل القواعد للماكينات على أن تكون القواعد خرسانية وستقام بالمجان، ويتوقع أن يتم الانتهاء من نقل كل التركيبات والماكينات خلال الشهرين المقبلين، حيث من المخطط أن يتم خلال هذين الشهرين نقل حوالي خمسة وثمانين في المئة أو ثمانين في المئة من كافة المدابغ ليتم نقلها إلى منطقة الروبيكي.