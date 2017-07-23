اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017، أحدث وأهم الانباء

Advertisements

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا التقرير المتجدد، حيث نرصد أهم وأحدث الأنباء فى مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية خلال اليوم، وما تضمنته صفحات الأخبار خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي، والحوادث الابرز والاقوى والخلافات المطلة على الساحة، وأهم ما يرغب القراء في التوصل إليه، كل هذا والمزيد سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في تقريرنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًادائما من خلال هذا التقرير .

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: أحدث الأخبار الاقتصادية

* صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” خلال البيان الذى أصدرته بأن حجم التمويل الصادر من قبل المؤسسة القومية لتمويل الأسرة والمجتمع بحيث يساهم هذا فى إنشاء عدد من المشروعات متناهية الصغر والتى بتعدى الـ 54.95 مليون جنيه ابتداء من 10 يوليو الجاري.

Advertisements

وأكدت الوزيرة خلال البيان الصادر أنها قد استقبلت عدة تقارير عن تطور النشاط الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والذي تشرف عليه المؤسسة خلال الثلاث سنوات الماضية.

* وعلى صعيد آخر أعلن“عاكف المغربي” نائب رئيس بنك مصر خلال تصريحاته أن بنك مصر يقوم حالياً وبدون مستندات بتوفير الدولار لعملائه، فى الوقت الذى كان يشترط فيه هذا قبل القرار وأن تمر فترة 6 أشهر على فتح الحساب.

و بعد التعليمات التي كان قد أصدرها من قبل البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتى كان يتم توفير الدولار خلالها للعملاء بحد أقصى ألفي دولار بدون طلب أي مستندات، ومن ثم بدأت البنوك وفقاً لهذا القرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء منذ بداية يوليو الحالي وهي الفترة التي صاحبت انخفاض سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق خلال الفترة الأخيرة .

اخبار مصر اليوم الاحد 23/7/2017: أهم الأنباء السياسية

* نشر “بوريس جونسون” وزير الخارجية البريطاني، التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم، وتضمن التقرير قائمة لـ 30 بلدًا، كان من بينها مصر والبحرين والصين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتم تصنيفهم على أنهم دول لها “الأولوية” في عام 2016

وأضاف تقرير الخارجية البريطانية، إن حالة حقوق الإنسان في مصر في عام 2016 تعرضت لعدة عراقيل كثيرة على المجتمع المدني وحرية الرأى والتعبير وتقارير كثيرة عن تعديات الشرطة .

* شهد بلدة القوصية بمحافظة أسيوط اليوم حضور المئات من الأشخاص لمراسم إقامة صلاة جنازة أسقف ورئيس دير المحرق الأنبا ساويرس، حيث شهدوا مراسم الجنازة داخل الدير عن طريق متابعة الشاشات التليفزيونية، وحضرت أعدد غفيرة وكثيفة من أجل متابعة قداس جنازة الأنبا ساويرس .

وقامت قوات الأمن بمحافظة أسيوط بالعديد من التعزيزات الأمنية في محيط دير المحرق بالإضافة إلى انتشار السيارات المدرعة وانتشار قوات رجال الأمن أمام الدير وخارجه، وفي إطار التدابير الأمنية تم اغلاق الطريق المؤدية إلى دير المحرق.

* قام رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” بعقد اجتماع اليوم مع كلاً من وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية ومحافظ البحيرة محافظ مرسى مطروح ، وهذا بمقر مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية لمناقشة حول المشاريع التنموية والخدمية التي من المفترض أن تتم في الثلاث محافظات ومعرفة الموقف التنفيذى لها .