دار الإفتاء المصرية تعلن يوم غدًا غرة شهر ذي القعدة

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قامت دار الإفتاء المصرية منذ قليل بالإعلان عن موعد مطلع شهر ذي القعدة، حيث قامت دار الإفتاء بعد غروب شمس اليوم الأحد بتقصي الرؤية من جميع المطالع المصرية المنتشرة على مدى محافظات جمهورية مصر العربية لتبين مدى إمكانية رؤية هلال الشهر العربي الجديد.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها قد تمكنت من رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1438 هجرية، بعد أن أعلنت عنها لجانها الشرعية المختلفة وظهرت الرؤية فيها على مستوى الجمهورية، حيث ورد أن دار الإفتاء تستخدم في عملية رؤية الهلال كل شهر أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة من أجل إثبات رؤية الهلال العربي.

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كما أكدت الإفتاء المصرية، فى بيانها على أن دخول شهر ذى القعدة يعد كغيره من الشهور العربية القمرية حيث تقوم دار الإفتاء بالإعلان عنه بعد أن تتمكن من رؤية الهلال بشكل واضح لتتمكن من إثبات الرؤية أو تنفيها، حيث قامت الدار بإثبات رؤية هلال الشهر الجديد بعد أن ثبت رؤية هلال الشهر في مطالعها، ليترتب على هذا اعتبار يوم غدًا الأثنين أول أيام ذي القعدة.

من جهة أخرى قد أعلنت دار الإفتاء في تصريحاتها أن الاعتماد الأول في عملية رؤية هلال الشهر العربي تعتمد في البداية على الرؤية البصرية لأنها هي الأصل شرعًا، كما يصاحب هذا الحساب الفلكى المعتاد حيث يعتمد على الأخير في عملية الَنْفي وليس الإثبات، فتقوم دار الإفتاء على أخذ به فى حالة لم يظهر الهلال لتثبت نفى إمكانية طلوعه، لتصبح عملية طلوع الهلال الأساس فيها هو الرؤية البصرية وليس الحساب الفلكي.