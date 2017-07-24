أخبار الطقس اليوم الإثنين 23/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وخاصة على السواحل الشمالية على أن يكون حار على الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

وعن الرؤية الصباحية يتوقع أن تقل في الشبورة المائية وذلك فى ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كلاً من شمال البلاد أما عن حركة الرياح فإنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة حيث أكد خبراء الارصاد أنه سوف تنشط خلال اليوم على جنوب البلاد بالإضافة إلى جنوب سيناء كما ورد أنها سوف تكون نشيطة على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤثر في حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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وعن حركة المياه و الموج في البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع الموج خلال اليوم من متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون معتدل إلى مضطرب كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف المتر اليوم ، وقد أعلن خبراء الأرصاد في البيان الرسمي عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر وهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

بورسعيد 25 33

دمياط 25 33

الإسكندرية 26 32

مطروح 23 32

السويس 26 38

العريش 23 34

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 25 38

الطور 26 35

مرسى علم 29 38

نخل 21 35

طابا 24 36

الغردقة 28 38

كاترين 20 35

سيوة 25 38

شرم الشيخ 30 39

رفح 23 33

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 24 38

المنيا 24 38

الفيوم 25 38

رأس سدر 25 38

أبوسمبل 27 40

قنا 26 39

نويبع 29 39

سوهاج 27 38

شلاتين 31 40

الأقصر 28 40

أسوان 28 41

حلايب 30 39

الوادى الجديد 26 40

السلوم 20 32.