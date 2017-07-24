قوات الأمن تقضي على ثمانية عناصر مسلحة تابعة لحركة حسم الإرهابية بالفيوم

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قالت وزارة الداخلية أنها استطاعت القضاء على ثمانية مسلحين بمحافظة الفيوم، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، ورجحت السلطات أنه معسكر لتدريب العناصر المسلحة .

وأصدرت الوزارة بيان قالت فيه أن المسلحين التابعون لـ “حركة سواعد مصر” ، والمعروفة باسم حركة “حسم”، والتي كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد كبير من العمليات الإرهابية والتي تم تنفيذها في القاهرة وفي عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وكان آخرها استهداف أحد الدوريات الأمنية بالفيوم والتى أسفرت عن مقتل أحد المجندين وإصابة بقية أفراد طاقم السيارة .

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وأضاف البيان إن الوزارة تسلمت معلومات تفيد بوجود معسكرات للتدريب في صحراء الفيوم لعدد من العناصر الحديثة التي تم انضمامها لحركة “حسم”، وهو ما دفع قوات الأمن للقيام بمهاجمة المعسكرات وتبادل إطلاق النار مع العناصر المسلحة، مما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر منهم.

وتابع البيان أن القوات قامت بالعثور على وسائل الإعاشة وأسلحة آلية وذخائر .

ووفقاً للبيان، فإن وزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على خمسة أشخاص من عناصر “حسم” في محافظتي الجيزة والشرقية، في الهجومين الذى تم تنفيذه بشكل متزامن على مقرين آخرين لعناصر الحركة الإرهابية .

وكانت قد احتفلت جماعة “الإخوان المسلمين ” وعدد من أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمرور عام على تدشين حركة “حسم” الإرهابية التابعة للجناح المسلح للجماعة، والتي ركزت منذ نشأتها على تدمير المركبات الشرطية والكثير من الدوريات والأكمنة الأمنية .

وفى وقت سابق، نشرت حركة حسم الإرهابية، بيانا موضحاً بكل عملياتها الإرهابية التي قامت بارتكابها ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة، والشهداء الذين وقعوا ضحايا جراء هذه العمليات الارهابية، بالاضافة الى عدد من المركبات التي تم تدميرها.

ومن المعروف أن حركة “حسم” هى إحدى الحركات الإخوانية التي تعمدت منذ اليوم الأول لنشأتها أن تقوم باستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة .