البحوث الفلكية تعلن عن موعد وقفة عرفات

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خرجت الحسابات الفلكية الخاصة بـ موعد وقفة عرفات من داخل الجهات المختصة والتي تتمثل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مؤخرًا من أجل الاستطلاع عن موعد وقفة عرفات لهذا العام الهجري الحالي والذي يوافق 1438، أنه من المتوقع لها أن توافق يوم الخميس 31 من شهر أغسطس المقبل، كما أعلنت على أن أول أيام عيد الأضحى المبارك من المتوقع لها أن تكون يوم الجمعة والذي يوافق مطلع شهر سبتمبر المقبل.

قام رئيس معهد الحسابات الفلكية في مصر، الدكتور حاتم عودة، بالإعلان فى أحدث تصريحاته الصحفية، أنه طبقا لحسابات المعهد الفلكية التي أجراها معهد البحوث الفلكية قد ورد أن اليوم الاثنين هو مطلع شهر ذو القعدة، كما أكد على أنه من المتوقع طبقًا للحسابات أن يكون هذا الشهر حوالي 30 يوما، على أن يكون بعدها ظهور هلال شهر ذى الحجة القادم.

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أكد عودة على أنه من المتوقع أن لن تثبت رؤية الهلال في الموعد المقرر له في يوم الرؤية الشرعية، حيث أشار إلى انه يتوقع أن يولد الهلال فى تمام الساعة 8 والدقيقة 30 مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، والذي يوافق يوم الإثنين 21 من شهر أغسطس القادم.

كما أضاف عودة إن رؤية الهلال سوف تكون بعد غروب شمس ذلك اليوم على أن يجتمع جميع مراكز الرصد والمعاهد الفلكية فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية في ذلك التوقيت لرؤية الهلال، باستثناء عدد من العواصم ومنها العاصمة السنغالية داكار، ونواكشوط، بالإضافة إلى العاصمة الموريتانية، وعاصمة الجزائر الجزائر، وعاصمة فاس بالمغرب.

وأضاف الدكتور حاتم عودة، في تصريحاته أنه فى حالة عدم رؤية هلال شهر ذى الحجة المنتظر فى يوم الرؤية، يكون معناه السحابي والفلكي أن شهر ذي القعدة والذي بدأ اليوم سوف يكمل عدته كاملة والتي تبلغ عددها 31 يوما، وهذا يترتب عليه إن يكون يوم الثلاثاء والذي يوافق يوم 22 من شهر أغسطس القادم سوف يكون هو الشهر المتمم له، ويترتب عليه أن تكون غرة شهر ذى الحجة بالحسابات الفلكية، توافق يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أغسطس المقبل.