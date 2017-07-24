التموين تدرس تخفيض نصيب الفرد من الخبز المدعم لأربعة أرغفة يوميا

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صرحت الإدارة العامة للدراسات والبحوث بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن معدل استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف لكل مواطن، وهذه البيانات الرقمية صادرة من شركات تشغيل الكروت الذكية التي يتم استخدامها من قبل 81 مليون مواطن في صرف الحصة الخاصة بهم من الخبز المدعم، هذا وتشير معدلات الاستهلاك اليوم للمواطن من الخبز المدعم في محافظة القاهرة 2.5 رغيف لكل يوم، و 2.2 رغيف لكل يوم في محافظة مطروح، أما في محافظة بور سعيد 2.9 رغيف لكل يوم وثلاثة أرغفة في اليوم في محافظة السويس، محافظة الغربية 3.88 رغيف لكل يوم، بالإضافة إلى محافظة الجيزة 3.88 رغيف لكل يوم.

وقد أشارت بعض التقارير أن المستفيدين من الدعم يعتمدون بشكل كامل علي نظام فارق النقاط الذي يقدر ب عشرة قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، ويذكر أن استهلاك المواطنين للخبز في محافظة الإسكندرية 3.85 رغيف للفرد الواحد في كل يوم، و 3.8 رغيف لكل يوم في محافظة البحيرة، والدقهلية 3.88 رغيف لكل يوم، الشرقية ثلاثة أرغفة لكل يوم، الوادي الجديد 2.5 رغيف لكل يوم، قنا 2.3 رغيف لكل يوم، الأقصر 3.9 رغيف للمواطن الواحد في اليوم، أما أسوان 3.4 رغيف لليوم الواحد، 2.7 للفرد الواحد في اليوم بمحافظة سيناء.

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لذلك اقترحت وزارة التموين مضاعفة قيمة نقاط الخبز لتصل إلى 100% بسعر 20 قرش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، ولكن في المقابل يتم تحديد نصيب الفرد الواحد من الخبز المدعم أربعة أرغفة فقط في اليوم الواحد، وهذا العدد وفقا لأعلى معدل استهلاك يومي للخبز المدعم في مصر، بإجمالي 120 رغيف لكل شهر وتبلغ قيمته بنظام النقاط 24 جنيها مقابل 150 رغيف بقيمة 15 جنيه نقاط قبل زيادة النسبة إلى 100%.

يذكر أن أكثر من 60 مليون مواطن من بين 81 مليون مواطن يحصلون علي الخبز المدعم تتكون البطاقات التموينية الخاصة بهم من أربعة أفراد فتحصل الأسرة علي 16 رغيف مدعم يومياً أو تحصل علي النقاط عند عدم استهلاك النقاط بواقع 3.20 جنيهات يوميا، وتستهلك جمهورية مصر العربية أكثر من 60.5 مليون طن من القمح سنويا ، من بينهم 9 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، وتعتبر مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح وفي هذا تستنزف الكثير من رصيد البلاد من العملة الصعبة.

ومن المتوقع أن زيادة نقاط الخبز 100% تعمل كعامل حفاز للمواطنين وتحسهم علي ترشيد استهلاك القمح وتقليل التلاعب والسرقات من المال العام، وقد شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي التزام الوزارة الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال أكثر من 30 ألف مخبز علي مستوي الجمهوري بإجمالي قوة إنتاج تصل إلى 300 مليون رغيف خبز يوميا يباع بخمسة قروش فقط للمواطن، وجددت وزارة التموين التزامها بصرف السلع التموينية وفقا للنظام الجديد للنقاط التي يتم استهدافها بعد أن تم مضاعفة النقاط 100% لتصل إلى 20 قرش للرغيف الذي لم يتم استهلاكه.