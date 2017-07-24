انطلاق المؤتمر الوطنى الدورى للشباب فرصة لا تعوض للتواصل مع المسؤولين

ذكرت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائبة “دينا عبد العزيز”، إن انطلاق المؤتمر الوطنى الدورى للشباب بمثابة فرصة لا تعوض وعلى للشباب، أن يغتنمها حتى يستطيع التواصل مع السادة المسؤولين، عن طريق طرح اقتراحات جديدة وعرض حلول عملية للتحديات التي تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة.
كما أشارت النائبة “دينا عبد العزيز”، إلى أن وجود فقرة “اسأل الرئيس”، ضمن فاعليات المؤتمر من أول إيجابيات المؤتمر لأنها تتيح فرصة التواصل المباشر للشباب مع الرئيس بدون حواجز أو قلق.
صرحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى بيان خاص لها لإحدى الصحف اليومية، أن اختيار المحافظات المختلفة سوف يضيف إلى المؤتمر عنصر إيجابي للغاية، كما حرصت على توضيح أهمية تغيير الوجوه الشبابية التى تشارك فى المؤتمر للحصول على أكبر استفادة ممكنة، وأضافت سيادتها: “هؤلاء الشباب يمكن أن يكونوا سفراء للدولة بين أصدقائهم وأهلهم ومجتمعهم”.
جدير الذكر أن محافظة الإسكندرية قد شهدت، صباح اليوم الاثنين، بدء فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب، الذى أقيم فى مكتبة الإسكندرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى حيث حضر المؤتمر الوطنى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، كما يشارك بالفعاليات حوالى 1300 شاب.
شهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب مجموعة كبيرة من ورؤساء النقابات، ورؤساء الأحزاب، والمثقفين والصحفيين، ورؤساء الجامعات، ومندوبى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة.
مثل مجموعات الشباب التي حضرت المؤتمر قاعدة عريضة، منها عدد من الشباب المختارون من قبل المحافظات الواقعة بإقليم غرب الدلتا وهى “الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ”، وطلاب الجامعات بهذه المحافظات، وشباب قد قدموا طلب لحضور فاعليات المؤتمر من خلال الموقع الإلكترونى.
احتوت قائمة دعوة حضور المؤتمر، الشباب المقيدين بالدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة الذين ينتمون للمحافظات المذكور والواقعة بإقليم غرب الدلتا، وايضا مندوبى شباب جمعيات رجال الأعمال.
تضمنت قائمة الحضور أمناء الشباب بالأحزاب السياسية المختلفة، وعدد من الشباب العاملين فى العمل التطوعي، والجمعيات الأهلية، كما أن هناك معايير معينة لترشيح الشباب المدعوين الذين حضروا فعاليات المؤتمر لقاعدة أن يكون نسبة لا تقل 60% من الشباب الحاضرين، يشاركون لأول مرة فى المؤتمر.
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