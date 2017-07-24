انطلاق المؤتمر الوطنى الدورى للشباب فرصة لا تعوض للتواصل مع المسؤولين

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ذكرت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائبة “دينا عبد العزيز”، إن انطلاق المؤتمر الوطنى الدورى للشباب بمثابة فرصة لا تعوض وعلى للشباب، أن يغتنمها حتى يستطيع التواصل مع السادة المسؤولين، عن طريق طرح اقتراحات جديدة وعرض حلول عملية للتحديات التي تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة.

كما أشارت النائبة “دينا عبد العزيز”، إلى أن وجود فقرة “اسأل الرئيس”، ضمن فاعليات المؤتمر من أول إيجابيات المؤتمر لأنها تتيح فرصة التواصل المباشر للشباب مع الرئيس بدون حواجز أو قلق.

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صرحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى بيان خاص لها لإحدى الصحف اليومية، أن اختيار المحافظات المختلفة سوف يضيف إلى المؤتمر عنصر إيجابي للغاية، كما حرصت على توضيح أهمية تغيير الوجوه الشبابية التى تشارك فى المؤتمر للحصول على أكبر استفادة ممكنة، وأضافت سيادتها: “هؤلاء الشباب يمكن أن يكونوا سفراء للدولة بين أصدقائهم وأهلهم ومجتمعهم”.

جدير الذكر أن محافظة الإسكندرية قد شهدت، صباح اليوم الاثنين، بدء فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب، الذى أقيم فى مكتبة الإسكندرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى حيث حضر المؤتمر الوطنى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، كما يشارك بالفعاليات حوالى 1300 شاب.

شهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب مجموعة كبيرة من ورؤساء النقابات، ورؤساء الأحزاب، والمثقفين والصحفيين، ورؤساء الجامعات، ومندوبى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة.