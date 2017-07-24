عاجل.. بالصور مظاهرة حاشدة لعمال “الدلتا للأسمدة”

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ورد منذ قليل اندلاع مظاهرة كبيرة كان أعضاؤها من عمال شركة الدلتا للأسمدة والتي تعد إحدى الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الكيماوية حيث تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحد أهم الشركات التي اتفق عمالها على الخروج اليوم مقيمين تظاهر كبير من أجل الاعتراض على سياسة الشركة وتحديدًا السياسة التي يتبعها مجلس الإدارة.

جاء اعتراض العمال على سياسة المسؤولين عن هذه الشركة الهامة في مصر بسبب أنه طبقًا لسياستهم السيئة على حد تعبيرهم أدت هذه السياسات إلى تدمير الشركة بشكل كبير كما قامت تكبدها خسائر مالية جسيمة في السنة المالية الماضية والتي تتراوح ما بين عام 2016/ 2017 وقد بلغت إجمالي قيمة الخسائر حوال 400 مليون جنيه في هذه الفترة.

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ومن جهة اخرى أشار بعض من العمال المتظاهرين إلى أن خسائر شركة “الدلتا للأسمدة” التي لحقت بها خلال عام 2015 / 2016 قد بلغت طبقًا لحسابات الشركة حوالى 205 مليون جنيه.

استنكر العمال في تصريحاته عدم محاسبة أعضاء مجلس إدارة الشركة والوقوف حول أسباب هذا الإهدار ومعرفة أسباب هذه الخسائر التي حلقت بشركتهم خلال السنوات الماضية وأدت إلى تدهور أوضاع الشركة بشكل عام.

وقد طالب عمال الشركة والذين يقفون الآن في صفوف المتظاهرين على ضرورة إقالة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة بأنه السبب الرئيسي وراء إهدار هذه الأموال الطائلة والتي كان تعليقهم على العمال بأنه قد تم صرفها من أجل تطوير الشركة في حين عدم أي تطوير بأي نوع منها ولو بنسبة 1%.

وأضاف العمال من جهة أخرى أنه لا يوجد لهم أي مطالب خاصة وكل ما يعنيهم هو البحث حول مصلحة الشركة لكي تتمكن من أداء دورها وتستمر في العمل ولا تتوقف مصانعها.

وقال العمال في تصريحاته اليوم: “عانت الشركة من إجراء عمرات غير مكتملة خلال السنوات الماضية”، وأكملوا ايضًا: “مما أدى إلى عدم كفاءة تشغيلها”، وقد ختموا تصريحاته قائلين: “بالإضافة لتقادم الآلات وعدم مواكبتها للتطور في صناعة الأسمدة عالميا”.