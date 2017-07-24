كاميرات “مرور القاهرة” تساعد في الكشف عن 40 جريمة خلال 3 سنوات مضت

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أعلنت جهات أمنية عن قيام الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة خلال عملها على مدار ثلاث سنوات مضت من مساعدة الجهات الأمنية في القيام بضبطيات أمنية تقدر بحوالي أربعين جريمة جنائية عن طريق الكاميرات الأمنية المعنية بالمراقبة الخاصة بالإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة التي تم وضعها في الميادين العامة والشوارع في محافظة القاهرة.

وأشارت المصادر الأمنية عن كافة تفاصيل المشروع الأمني المعني بمراقبة كافة أنحاء محافظة القاهرة عن طريق الكاميرات الأمنية التي تقوم بمراقبة الشوارع والميادين حيث تم البدء في تركيب هذه الكاميرات الأمنية في سنة 2016، لتعمل على المساعدة في حل كافة المشكلات المرورية، وتفريق الكثافات التي تعيق الحركة المرورية في وقت حدوثها، ومع الوقت تم تطوير غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة، وتم تدعيم الإدارة بالعديد من الأجهزة العالية الجودة والتكنولوجيا وتعد حديثة من نوعها وتعمل على رصد كافة الحوادث والمخالفات للمساعدة الجهات الأمنية في عمليات الرقابة ورصد حركات المرور في جميع أنحاء محافظة القاهرة.

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وأوضحت المصادر الأمنية أن الكاميرات الأمنية المعنية بأمور مراقبة الشوارع والميادين في محافظة القاهرة قدمت دعم كبير في التحقيقات القضائية في الجرائم الجنائية والجرائم الإرهابية التي وقعت وتم رصدتها الكاميرات الأمنية الخاصة بـ غرفة عمليات مرور محافظة القاهرة التي وقعت في الفترة الأخيرة، ولعل آخر ما ساعدت فيه هذه الكاميرات الأمنية في جريمة السطو المسلح التي وقعت ضد أحد مكاتب الصرافة الواقعة بوسط القاهرة أفادت كاميرات مراقبة غرفة عمليات المرور في مسار التحقيقات عن هذه الجريمة.

كما أشارت المصادر الأمنية أن الكاميرات الأمنية التابعة لمرور محافظة القاهرة أفادت الجهات القضائية في التحقيق في حادثة تفجير “الكنيسة البطرسية” التي وقعت منذ فترة وأفادت التحقيقات عن طريق الرجوع إلى كاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الحادث عن طريق الكاميرات الأمنية التي تقوم بمراقبة شارع رمسيس تم معرفة العديد من التفاصيل الخاصة بالواقعة لكن لم يتم الوصول إلى هوية مرتكبي الجريمة ويعود ذلك إلى بعد المسافة بين الكاميرات الأمنية التي رصد الحادث وبين مكان وقوع الحادث.

وأكدت المصادر الأمنية أنه يتم تركيب سبعة كاميرات أمنية جديدة في التجمع الخامس بالإضافة إلى توفير كاميرات أمنية لمراقبة محور المشير طنطاوي أعلى الكوبري الدائري لتصل إلى شارع التسعين.