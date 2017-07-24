تراجع جديد في أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك

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خرجت بعض التصريحات المالية منذ قليل مشيرة إلى تراجع سعر الدولار الامريكى فى خلال تعاملات التي أجراها خلال اليوم الإثنين في معظم البنوك المصرية العاملة على الأراضي المصرية بوجه عام في مختلف محافظات مصر وذلك على مستوى جميع القطاعات المصرفية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وقد ترتب على هذا عدد من النتائج العكسية للتداول.

ورد أن البنك الأهلي المصري قد خسر في تعاملاته اليوم على نحو قرشين ليكون بهذا قد سجل بالنسبة للشراء حوالي 17.8 جنيها أما بالنسبة لحركة البيع فقد سجل 17.9 جنيهات، بينما من جهة أخرى قد سجل بنك مصر في الشراء حوالي 17.82 جنيها بينما سجل للبيع حوالي 17.92 جنيها.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أنه في يوم الثالث من شهر نوفمبر الماضى قد قام بإصدار أقوي وأكبر قرار قد أعلن عنه، حيث أعلن تحرير سعر الصرف العملة المصرية في البنوك وأنه قد ترك الحرية للبنوك المصرية بوجه عام أن يقوموا بتحديد السعر الجديد له بدون تدخل منه وطبقًا لظروف السوق وتعاملاتهم.

كما شهدت الأيام الماضية اختلاف كبير في التعاملات السوقية والمالية حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بوجه عام وهبط إلى ما دون 18 جنيها وهو آخر سعر وصل إليه أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة حاليا في مصر والتي يبلغ عددها حوالي 38 بنكا.

كما خرجت بعض التصريحات مشيرة إلى أنه قد خسر الدولار الأمريكي فى تعاملات البنك التجارى الدولى حيث انخفض نحو 3 قروش كما ورد أنه قد سجل سعره 17.8جنيها بالنسبة للشراء بينما وصل سعر البيع 17.95 جنيها.

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بينما سجل البنك العربى الافريقى الدولى سعر الشراء 17.85 جنيها بينما سجل سعر البيع اليوم 17.95 جنيها بعد أن تراجع بمقدار قرشين، بينما سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك البركة الإسلامي اليوم 17,85 جنيها بلغ سعر البيع 17,95 جنيها.

وخرجت تصريحات الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن الدولار الأمريكي سوف يبدأ من جديد في العودة خلال الفترة المقبلة والانخفاض في سعره المعتاد مؤخرًا بالأسواق وفقا للمعطيات الاقتصادية التي أعلنتها الدراسات والحسابات الأخيرة.